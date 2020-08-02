影／《德州電鋸殺人狂》身世大揭祕　青少年恐怖經歷曝光

影史恐怖經典電影《德州電鋸殺人狂》為不少影迷心中的駭人鉅作，自1974年首部電影誕生後，分別在1986年及2003年皆推出系列續作，今年度，《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》將揭開這個殺人魔的身世之謎。
該片聚焦變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來。故事講述從小就被關在精神病院的皮面人，與另外3名病患一同逃離精神病院，並擄走1名年輕護士後，展開了1趟血腥殘酷的公路之旅，而追捕他們的，是1名同樣瘋狂的德州騎警。
導演亞歷山德布思提羅表示：「當我10歲時，瞞著家人偷看《德州電鋸殺人狂》後，我就深深愛上『皮面人』，這個集恐懼與暴力於一身的戰慄角色，並對恐怖電影產生極大的熱誠！當我收到《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》劇本時，就下定決心將它拍出來，以此紀念陶比胡柏（第一集編導）對恐怖電影的貢獻。」
談到跳脫過往《德州》系列相關作品，以「皮面人」的兒時回憶作為故事主軸，亞歷山德布思提羅表示：「在我的世界觀裡，極大的惡人背後總有令人傷心的故事，隨著世代的改變，影迷們早已知道『皮面人』的變態及冷血，卻無人知曉他到底如何踏上『成魔之路』，因此，將本片故事設定為發生在《德州電鋸殺人狂》之前，聚焦變態連續殺人魔『皮面人』青少年時期，進一步解釋了『皮面人』對人皮的特殊偏好從何而來。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110