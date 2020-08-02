影／《德州電鋸殺人狂》身世大揭祕　青少年恐怖經歷曝光

影史恐怖經典電影《德州電鋸殺人狂》為不少影迷心中的駭人鉅作，自1974年首部電影誕生後，分別在1986年及2003年皆推出系列續作，今年度，《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》將揭開這個殺人魔的

該片聚焦變態連續殺人魔「皮面人」青少年時期，進一步解釋了「皮面人」對人皮的特殊偏好從何而來。故事講述從小就被關在精神病院的皮面人，與另外3名病患一同逃離精神病院，並擄走1名年輕護士後，展開了1趟血腥殘酷的公路之旅，而追捕他們的，是1名同樣瘋狂的德州騎警。

▲「德州電鋸殺人狂」從小就被關在精神病院。（圖／車庫）

導演亞歷山德布思提羅表示：「當我

▲《德州電鋸殺人狂前傳：皮面人》以「皮面人」的兒時回憶作為故事主軸。（圖／車庫）

談到跳脫過往《德州》