端「八爪變形蛋糕」賀父親節　田心蕾連美工刀都出籠

創作歌手田心蕾（蕾蕾）畢業於哈佛大學景觀研究所，近期剛推出數位單曲《自我戀愛》的她，不忘父親栽培的苦心，想在今年父親節「出奇制勝」，特別結合所學和父親的職業，做出了相當特別的「八爪機械變形蛋糕」。

蕾蕾說：「因為我是學建築的，而父親是個機械工程師，所以，我靈機一動，想用『建築材料v.s.機械架構』的概念，代表我們父女，並結合創意食材，做個最特別的父親節蛋糕，希望可以讓爸爸開心一下！」

▲田心蕾親手製作「八爪機械變形蛋糕」。（圖／瑞田音樂）

這個厲害的父親節蛋糕製作超困難，田心蕾花24小時不眠不休製作，而且因為重量，為了防止「地基」鬆動，只要失敗就一再重來，幸虧成果讓爹地非常驚訝，光是看著新奇又充滿愛的蛋糕，就讓田爸笑著紅了眼眶，幽默稱許：「我家女兒太厲害了！變形金剛有什麼了不起，我家可是有變形蛋糕呢！」

▲田爸（右）開心接受女兒的變形蛋糕。（圖／瑞田音樂）

田心蕾因為罹患自閉症，小學時曾有被霸凌的經驗，父母親為了獨生女的她煞費苦心，舉家搬到溫哥華，希望給她更好的教育環境，但家業都在台灣，她的父親因為生意忙碌，為了照顧蕾蕾蠟燭兩頭燒，必須三天兩頭飛回台北，更要飛到許多國家談生意，但為了陪伴女兒，田爸從不喊累，把飛機當客運坐，只要一結束工作，就飛回溫哥華的家，只為給女兒完整的童年，如今田心蕾年紀漸長，也越來越能感受父母恩。