53歲周海媚膝下無子　「終身不生」的背後原因有洋蔥

《倚天屠龍記》和《香蜜沉沉燼如霜》這兩部戲，都有周海媚和陳鈺琪身影，在《倚天》周海媚飾演峨嵋派掌門滅絕師太，她透露當初戲約上門時，第一個反應就是拒絕，「因為（之前）演周芷若時，是大家心目中的經典，不想破壞大家的感覺。」後來與總導演聊戲，才讓她轉念，「導演說會幫我打造最美的滅絕師太。」加上她覺得這角色並非只是一個「狠女人」，她的內心有著傷心的經歷，「我演的時候，想呈現一個新的角度，她的仇恨是因為在心裡有一個解不開的結。」



▲周海媚飾演滅絕師太。（圖 / 中視提供） 周海媚在20幾歲時演周芷若，50幾歲時演滅絕師太，她覺得剛好都在適合的年齡去詮釋這兩個不同的角色，「隔了這麼多年再演，（心情）又驚又喜。」而她保養得宜，年近中年卻仍風韻猶存，也難怪被封為最美一版的滅絕師太。在新版《倚天》飾演周芷若的年輕演員祝緒丹，對周海媚打從心底敬佩，在片場卡關時，周海媚會與她討論，還會教她把劇本和小說結合，有助還原角色，「我戲裡戲外都願意叫她師父，她給了我很大的信心。」



▲周海媚也會教導飾演周芷若的演員祝緒丹（右）。（圖 / 中視提供） 演過許多戲劇，周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》飾演鄧倫的母后，算是個心狠手辣的角色，「我一直以來演的都是很溫順的，像個小兔子那樣，可憐巴巴被欺負，在《香蜜》這部，算已經過把癮了。」戲裡當媽，戲外周海媚上節目時提過，在20歲的時候，就不打算生孩子，因為當時看了很多國際新聞，很多地方都有戰爭，像非洲的國家還有飢荒，覺得生了小孩，如果不能好好保護，就不想讓小孩出來受苦。



▲《香蜜沉沉燼如霜》由鄧倫（左）、楊紫主演。（圖 / 中視提供）



