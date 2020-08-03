福多且財旺！3生肖女天生「旺夫益子」　娶回家幸福一生

▲3生肖女天生「旺夫益子」，娶回家幸福一生。（示意圖／翻攝自pixabay）

娶到好女人是不少男人夢寐以求的願望，而娶到能旺夫的妻子更是不少人所渴望的，畢竟一個旺夫的女人總能把源源不斷的好運帶回家。根據搜狐號《良品的星座知識》分析，12生肖中，有3大生肖女天生「旺夫益子」、「福多財旺」，堪稱老婆首選，娶回家幸福一生，趕快來看看上榜的有誰吧！屬豬的女人五行水氣旺盛，水代表財，換言之則是財氣旺盛，因此屬豬的女生攜福帶財，小時旺父旺母，長大嫁人後則能幫助老公事業步步高升，旺夫值極高，家門財源廣進。另外，屬豬女命中兒女雙全，非常有後代福氣，且晚年後自身福氣還能帶給子孫，可謂一旺三代。屬虎的女人霸氣十足，她們的才能和氣魄不輸男人，財運十分旺盛，運勢簡直是翻天！在屬虎女的幫助與督促下，她們的老公能不斷進步，不僅工作穩步向前，還能過上越來越有錢的生活，萬事順利且一生財源滾滾。而在晚年後，自身的福氣同樣能帶給後代，非常旺家。屬馬的女人天生就對生活充滿積極，即便婚後一開始並不那麼稱心如意，她們也能盡量適應生活，並積極尋找生財辦法，與伴侶相互扶助。此外，屬馬女能將所有事都安排得井井有條，給對方很多鼓勵與力量，最後總能創造幸福生活，就算不是億萬富翁，也能過得很不一般。（編輯：許苡晴）