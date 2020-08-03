警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >娛樂

福多且財旺！3生肖女天生「旺夫益子」　娶回家幸福一生

編輯中心/綜合報導-2020-08-03 08:44:03
▲根據搜狐號《良品的星座知識》分析，「3生肖女」福多且財旺，天生旺夫益子，娶回家幸福一生。（示意圖／取自pixabay）
娶到好女人是不少男人夢寐以求的願望，而娶到能旺夫的妻子更是不少人所渴望的，畢竟一個旺夫的女人總能把源源不斷的好運帶回家。根據搜狐號《良品的星座知識》分析，12生肖中，有3大生肖女天生「旺夫益子」、「福多財旺」，堪稱老婆首選，娶回家幸福一生，趕快來看看上榜的有誰吧！

#屬「豬」女：

屬豬的女人五行水氣旺盛，水代表財，換言之則是財氣旺盛，因此屬豬的女生攜福帶財，小時旺父旺母，長大嫁人後則能幫助老公事業步步高升，旺夫值極高，家門財源廣進。另外，屬豬女命中兒女雙全，非常有後代福氣，且晚年後自身福氣還能帶給子孫，可謂一旺三代。

▲一名不婚主義的單身男性網友在
▲3生肖女天生「旺夫益子」，娶回家幸福一生。（示意圖／翻攝自pixabay）
#屬「虎」女：

屬虎的女人霸氣十足，她們的才能和氣魄不輸男人，財運十分旺盛，運勢簡直是翻天！在屬虎女的幫助與督促下，她們的老公能不斷進步，不僅工作穩步向前，還能過上越來越有錢的生活，萬事順利且一生財源滾滾。而在晚年後，自身的福氣同樣能帶給後代，非常旺家。

#屬「馬」女 ：

屬馬的女人天生就對生活充滿積極，即便婚後一開始並不那麼稱心如意，她們也能盡量適應生活，並積極尋找生財辦法，與伴侶相互扶助。此外，屬馬女能將所有事都安排得井井有條，給對方很多鼓勵與力量，最後總能創造幸福生活，就算不是億萬富翁，也能過得很不一般。（編輯：許苡晴）

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀