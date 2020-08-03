迪麗熱巴曬超高衩長腿吸睛　楊冪備2套戰服來尬

騰訊年度視頻發布會於昨（2）日舉行，紅毯上星光熠熠，成為藝人們戰場，包含鍾漢良、許凱、Angelababy、楊冪，以及產後難得亮相的唐嫣。其中迪麗熱巴秀出一雙大長腿，更是引起討論。
迪麗熱巴身穿黑色長禮服，上半身小露酥胸，下半身高衩幾乎開到腿根處，露出她傲人又白皙的修長美腿，成為整場注目的焦點。
同樣有著細長美腿的楊冪也不遑多讓，在活動上準備了兩套衣服備戰，其中一套是黑色西裝外套加白色短洋裝，一雙細腿大方見客，也算是活動上的另一種美麗風景。
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