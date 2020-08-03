阿弟買名牌都沒她的份　Mei被女兒笑看起來像傭人

▲阿弟（右）和老婆Mei感情甜蜜。（圖／翻攝阿弟臉書）

▲阿弟（左）和老婆Mei結婚13年。（圖／翻攝阿弟臉書）

38歲的阿弟（蕭景鴻）和老婆Mei結婚邁入13年，育有1子2女，一家五口幸福洋溢，夫妻倆也常常上節目聊婚姻和親子教育。日前Mei在衛視中文台《一袋女王》節目上透露，老公一直不崇尚名牌，沒想到卻為了女兒願意砸錢買精品，卻都沒有自己的份，讓她相當傻眼。Mei表示從交往到結婚生小孩前，阿弟身上的名牌都是她送的。但女兒出生幾個月後，有次2人約好一起去逛街，沒過多久Mei看到阿弟手上拿著B牌的名牌紙袋，心想老公終於開竅了，知道要犒賞她，開心向老公道謝，當時阿弟還淡定回：「應該的。」沒想到打開一看是件超小件的洋裝，這才知道原來是買給女兒的。還有一次，阿弟跟他姊小聲講電話，要姊姊幫他買雙名牌鞋，Mei聽到後又一陣竊喜。隔幾天姊姊拿來一個L牌的名牌紙袋，阿弟還開心要Mei趕快打開，結果一看是鞋子沒錯，但仔細一看結果又是買給女兒。後來女兒快要滿周歲前，夫妻倆去補度蜜月，阿弟從知名潮牌店走出來，手上拿著一個紙袋，Mei想這次總該輪到她，打開一看是件潮牌外套，但依舊是兒童尺寸。更慘的是，最近一家五口出門逛街，阿弟牽著二女兒在前面等車，自己抱著兒子站在後面，這一幕被大女兒拿手機拍下來，女兒竟笑說：「媽媽妳這樣看起來超像傭人的耶！」讓Mei聽了好心酸。