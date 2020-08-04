吳姍儒小時候太頑皮　被媽媽拿鐵桿揍到「雙腿瘀血」

由梁赫群、吳姍儒（Sandy）主持《2分之一強》，日前討論外國人養小孩的各種妙招時，Sandy自爆從小就是個調皮鬼，被媽媽用各種棍棒打到大，一旁的梁赫群和Julie聽完驚呼：「但我們看到的葳姐很溫柔賢慧，感覺不是這樣的人，卻被妳講成這樣？！」Sandy笑回：「我媽很溫柔，她都笑著打！」模仿媽媽的逗趣反應，笑翻眾人
在大家的既定印象中，亞洲父母較常用打罵方式來教養小孩，但杜力卻說他從小被打到大，因為媽媽對他非常嚴格。Sandy則笑說：「我也是，看不出來吧？」梁赫群秒補槍：「你們現在看她這樣很氣質、文質彬彬，但小時候完全不是這樣的小孩！」Sandy表示自己小時候很欠揍，別人說不要碰的東西、越是想把它拿下來，所以從小就被棍子、衣架、皮帶、水管打到大，更恐怖的甚至還有掛窗簾的鐵桿。她說被揍完以後雙腿滿是淤血，媽媽還會叫她滾回房間，「我就爬回房間哭，5分鐘之後，媽媽就會說滾回來，再幫我擦藥。」
梁赫群表示自己從來沒被修理過，「因為我爸（梁修身）是用眼神，如果你們有印象，會記得我爸的眼睛炯炯有神！」他和弟弟胡鬧時，只要一接收到爸爸掃射過來的眼神，立馬就會正襟危坐，他笑說：「有時候還會漏2滴尿！」坦言當下不知道為什麼，就是會打從心底覺得害怕。蔡尚樺則透露，媽媽認為慈母多敗兒，所以她每天被排滿補習課程、鋼琴練到12點，苦笑說：「我直到高中畢業旅行才第一次去墾丁，之前幾乎都沒辦法去玩！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110