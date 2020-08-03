炎亞綸澳洲錄節目緊急喊卡　疫情爆發旅客需隔離

炎亞綸籌備一年的紀實節目《一炎一行》將於今（3）日正式開播，該節目關注生態保育以及天災等環境議題，他自去年7、8月開始籌備，原本預計今年3月要前往澳洲與製作人會合，沒想到出發前夕，澳洲當局宣布入境的旅客都需要隔離，眼見疫情在各地爆發，已經在當地的製作人為了相關人員的安全，於是緊急喊卡，要炎亞綸留在台北，節目企畫改以「南北半球」的視角對話呈現。
炎亞綸提到，其實不只是澳洲，世界各地，加州也曾發生大火，「除疫情嚴重發燒之外，其實地球本身也在發燒，動不動澳洲就飆出40、50度的熱浪，也讓很多人一直喪命。」他也感嘆，「也許過個5年，這個世界上就沒有乾淨的水源可以喝，也許過個5年，再也看不到北極熊，再也看不到候鳥的遷徙，因為沒有氣候的變化，永遠都是熱的。」
炎亞綸期許能像自己的精神導師柯比布萊恩（Kobe Bryant）發揮公眾人物的影響力，除堅持自身演藝事業外，更將環保理念擴及到更多人。他表示自己從小就很喜歡打籃球，籃球在他少年的時代，陪伴他度過許多孤獨的時光，「我的精神導師柯比布萊恩（Kobe Bryant）給了我許多力量，讓我堅持做自己，更努力的去做我想要做的事情。」
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