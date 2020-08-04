快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！友見她倒臥工作室

59歲的藝人羅霈穎交友圈廣闊，昨（3）日傳出她倒臥工作室身亡，據了解，她與友人、家人已失去聯繫多日，3日晚間9點多朋友發現她時，已無生命跡象，目前家屬已證實其身份。
友人透露由於羅霈穎失聯多日，所以前往她工作室查看，朋友解開密碼鎖後，進入發現她已經死亡，身上沒有任何的外傷，但有發現一些慢性疾病的藥物，且已經出現屍斑，現場沒有留有任何的遺書，初步推斷大約死亡時間為2-3天，《NOWnews今日新聞》致電羅霈穎手機，但轉接語音信箱，此外，殯葬業者透露羅霈穎當時是穿著睡衣躺在床上。（編輯：侯家瑜）
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59歲的藝人羅霈穎交友圈廣闊，昨（3）日傳出她倒臥工作室身亡，據了解，她與友人、家人已失去聯繫多日，3日晚間9點多朋友發現她時，已無生命跡象，目前家屬已證實其身份。
友人透露由於羅霈穎失聯多日，所以前往她工作室查看，朋友解開密碼鎖後，進入發現她已經死亡，身上沒有任何的外傷，但有發現一些慢性疾病的藥物，且已經出現屍斑，現場沒有留有任何的遺書，初步推斷大約死亡時間為2-3天，《NOWnews今日新聞》致電羅霈穎手機，但轉接語音信箱，此外，殯葬業者透露羅霈穎當時是穿著睡衣躺在床上。（編輯：侯家瑜）
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