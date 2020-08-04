羅霈穎靠自己變包租婆！一輩子不婚不生「真實理由」曝光

▲資深藝人羅霈穎昨（3）日深夜驚傳被發現陳屍台北八德路工作室內，享年59歲。（圖／翻攝自羅霈穎臉書）

資深藝人羅霈穎昨（3）日深夜驚傳被發現陳屍台北市八德路工作室內，享年59歲，突如其來消息讓外界感到震驚又不捨。有「東區羅姐」封號的羅霈穎出道39年，個性活潑爽朗、言詞犀利，並擁有5間房產，收租當包租婆，更曾透露自己不婚不生的真實原因，笑稱房產比小鮮肉更可靠。據了解，羅霈穎友人因與她多日聯繫不上，直接前往她的工作室查看，豈料解開密碼鎖後，進入屋內竟發現她已經身亡，而身上並無任何外傷，卻發現一些慢性疾病藥物，身體也已經出現屍斑，推測死亡時間已經長達2日，而死亡原因有待釐清。羅霈穎出身豪門，卻在學生時期叛逆離家出走4年半，甚至瞞著家人到秀場工作、伴舞，還做過餐廳服務生、秘書等工作，直到被發掘拍片，才正式踏入演藝圈人生。此外，她還有一套自己的理財、投資方法，靠自己買下台北和上海等地的5間房產當包租婆，每月收租數十萬台幣。不過，羅霈穎的愛情觀念相當樂觀，曾在受訪時透露自己一輩子不婚不生，強調「男人會變，但房產不會」，身邊總是不缺桃花的她，對身旁男伴的要求是長相帥氣的小鮮肉，認為兩人在一起只要開心即可，不需要求任何結果，強調是「找伴」而非「找老公」，直言「擁有5間房產，比小鮮肉更可靠」。（編輯：賴詠璿）