能力可住豪宅！羅霈穎為何住「套房」？網友點出1關鍵

▲有網友在PTT提問「羅霈穎有能力住豪宅，為什麼會住套房？」引來其他網友分析關鍵。（合成圖／翻攝自羅霈穎臉書）

資深藝人羅霈穎昨（3）日深夜驚傳被發現陳屍在台北市八德路工作室內，身上無外傷，詳細死因仍待警方釐清，突如其來的消息讓外界感到震驚又不捨。對此，有網友便好奇在PTT詢問大家「羅霈穎很有錢為什麼住套房？」引來不少網友分析其中關鍵。

原PO在PTT八卦板發文提問「各位鄉民，羅霈穎很有錢為什麼要住套房？看新聞那棟建築外觀蠻破舊的，以她能力可以住豪宅吧！有沒有八卦？」

問題一出，網友隨即議論紛紛「東區套房不錯啊」、「很多人是重內部裝潢的」、「那棟其實不差，但是外牆失控（台灣很多20年+大樓這樣）」、「那邊套房也很貴，如果是買來自住」、「八德路有錢到爆好嗎，那邊靠電視台」、「過得開心才重要，有個窩就不錯了」。

▲網友在PTT討論羅霈穎為何住套房。（圖／翻攝自PTT）

另還有人點出關鍵，直指「一個人套房就夠啦，不然還住豪宅、請傭人來打掃？」「有老公小孩才需要吧」、「一個人住豪宅要幹嘛 」、「反正就一個人而已，是要住多好」、「一個人宅在家，住套房比較方便吧？整理也快」。

根據羅霈穎友人透露，由於與羅失聯多日，因此前往她的工作室查看，解開密碼鎖後，進入發現

房內冷氣沒關，但

她已明顯死亡，身上無任何外傷，不過有發現一些慢性疾病的藥物，且已出現屍斑，現場並無留下任何遺書，初步判斷死亡時間大約為2至3天。此外，殯葬業者也透露，羅霈穎被發現時是穿著睡衣躺在床上。(編輯：許苡晴)