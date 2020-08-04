羅霈穎猝逝！陳為民悼天堂見　曹西平喚：千年老妖快醒來

資深藝人羅霈穎昨（3日）晚被發現陳屍八德路9樓工作室兼住處，享年59歲，她生前交友廣闊，陳為民聞訊以黑底白字發文，相約「我們那邊見」，曹西平外出運動接獲噩耗，他悲從中來對老友呼喊：「千年老妖怪妳醒過來啊！妳不是要禍害千年嗎？起來啊！」
陳為民向羅霈穎喊話：「姐，謝謝妳所有的一切，找到好女人會向妳報告，我們那邊見！」一名網友透露與羅霈穎的互動，「哎！ 以前當房仲還帶羅姐看過房子，很活潑，很照顧年輕人的大姐...」不少人留言要陳為民節哀。
曹西平在臉書連發多篇文，坦言無法接受羅霈穎離開，「很想罵羅妹妹，她說她是千年老妖要禍害千年，還說家裡人都很長壽她說她應該也會很長壽的，臉蛋身材都保養的非常好，不是千年老妖是什麼？」悲問對方：「妳不是要送大家嗎？這下子是怎麼回事？」
對於好友猝逝，曹西平驚嚇到不願相信，「妳根本都沒有事情對吧，千年老妖怪妳醒過來啊！妳不是要禍害千年嗎起來啊？」聽聞羅霈穎猝死當下無人知，他感嘆：「連走了都沒有人知道，走了都幾天了也沒有人知道，這不像妳真的很不像妳的風格，千年老妖怎麼可能睡著走了？」（編輯：楊穎軒）
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