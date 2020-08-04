為瀏海翻臉！羅霈穎「衝攝影棚飆罵小S」　還原火爆現場

▲羅霈穎猝逝，享年59歲。（圖／羅霈穎臉書）

▲羅霈穎還原當時與小S對質現場。（圖／康熙好經典YouTube）

羅霈穎（羅妹妹、羅姐）昨（3日）晚驚傳逝世，震驚演藝圈，她生前個性嗆辣，與多位藝人有過衝突，綜藝天后小S就曾因「瀏海事件」被羅霈穎指著鼻子罵，雙方後來透過王偉忠化解誤會，小S也在節目中當場向前輩道歉。小S多年前在《娛樂百分百》提及不少女星喜歡剪瀏海，因為看起來比較年輕，並舉例羅霈穎、潘迎紫，沒想到，一番言論被一名化妝師加油添醋，狀告羅霈穎本人，稱小S說她留瀏海是在裝嫩，當時剛好也在同棟大樓錄影的羅霈穎，氣得到攝影棚質問小S，劈頭就罵：「幹嘛！我剪瀏海犯到妳了是不是？」羅霈穎在攝影棚氣飆小S：「聽說妳剛剛批評我的瀏海，說我裝可愛？裝年輕？我告訴妳，我這張臉有多長，如果我不留瀏海，我根本改姓馬算了，再說呢，我的額頭非常醜，我如果把整片瀏海拉起來，就好像妳現在一樣這麼的醜！」連珠炮罵完後甩頭就走，留下一臉錯愕的小S。隔天，小S的經紀人王偉忠致電羅霈穎道歉，她沒好氣地回：「你簽那兩個，你就卯起來在她們後面擦屁股就好了！」所幸之後小S和羅霈穎化解誤會，兩人2005年還在《康熙來了》回憶此事，羅霈穎那時笑罵小S：「講到臉長我就想打妳一拳，說對不起！」小S聽了連忙致歉，讓一旁的蔡康永笑彎了腰。（編輯：楊穎軒）