羅霈穎手握大筆房產　全為了「活過70歲」

「東區羅姐」羅霈穎昨（3）日驚爆倒臥家中身亡，享年59歲。羅霈穎生前出身豪門，靠自己買下台北、上海等房產當包租婆，據了解身價已經破2億，她曾在節目《康熙來了》上透露自己的人生規畫是一直買房子，直到70歲之後再開始花，而面對同樣上節目的來賓問：「萬一只活到69歲呢？」當時羅霈穎還樂觀地說自己會活很久。





羅霈穎認為買房子等於有保障，隨時可以拿出來急救，所以很早以前就開始規劃房地產，是靠租金快樂過日子，做好未來打算的同時，也是「安心的開心」。羅霈穎曾在節目上自曝，當時最想買的是南港三鐵共構的地方，事實上，她在台灣東區、大陸上海浦東等黃金地段都有房產，而她在浦東江邊擁有的豪宅，可以看見美麗的夜景。



▲羅霈穎曾在臉書貼出，上海房子窗外的浦東夜景。（圖／羅霈穎臉書） 羅霈穎坦言買了房子之後就一直守住沒有賣，且都有持續在收租金，計畫70歲賣掉之後再開始大筆花，因為社交的時候才有錢用，「因為太老了，人家懶得跟妳混，需要拿一點錢，才會有人服侍妳」，而從羅霈穎的臉書中也可以看到，她時常曬出與朋友們大啖美食的照片。聽到羅霈穎的投資觀後，一起上節目的何嘉文和姚黛瑋認真地問：「萬一只活到69歲呢？」羅霈穎自信滿滿地說：「我爸都活到96了，我每一年健康檢查，醫生都會問我如何保養。」表示自己會活很久，如今羅霈穎房子還來不及賣出，就提早在59歲離開，令人不勝唏噓。（編輯：侯家瑜）



▲羅霈穎很早就開始規劃房地產。（圖／我愛貓大Youtube） ▲何嘉文（左）和姚黛瑋（右）多年前曾在節目跟羅霈穎討論會活到幾歲。（圖／我愛貓大Youtube）