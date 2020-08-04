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挖掘19歲羅霈穎出道　恩師周遊聞噩耗徹夜難眠

娛樂中心/綜合報導-2020-08-04 18:36:45
▲挖掘19歲羅霈穎出道，周遊（右2）聞噩耗徹夜難眠。（圖／記者林柏年攝）

「東區羅姐」羅霈穎昨（3）日驚爆倒臥家中身亡，享年59歲，消息曝光後讓許多藝人十分不捨，當時挖掘她的恩師周遊，今天下午出面受訪時，就談及和羅霈穎相識30年的過往，透露自己難過到睡不著，質疑她步入好姊妹于楓的後塵。

▲羅霈穎殞落，眾星哀痛。（圖／羅霈穎臉書）
▲羅霈穎殞落，眾星哀痛。（圖／羅霈穎臉書）
在周遊的記憶中，是在馬路上發現羅霈穎的，當時想要拍攝《神勇嬌娃》，看她漂漂亮亮、身材纖細，就上前邀約她拍戲，羅霈穎也因此踏入演藝圈，2人認識時羅霈穎才19歲，周遊透露當時她工作態度非常好、個性直爽，與導演們相處得也很融洽，是不錯的合作對象。 

周遊坦言由於羅霈穎近年通告較少，所以2人比較少聯絡，已經1年沒有見過面，得知對方的死訊之後，難過到一整晚都睡不著，周遊又想起當年于楓離開人間時，羅霈穎那難過的模樣，認為一輩子再也交不到如此知心的好友，質疑她步入好姊妹的後塵，再加上知道羅霈穎有長期服藥的習慣，憂心是否因身體出狀況才驟逝。（編輯：侯家瑜）

▲周遊（左3）坦言與羅霈穎近年較少聯絡。（圖／記者林柏年攝）
▲周遊（左3）坦言與羅霈穎近年較少聯絡。（圖／記者林柏年攝）
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