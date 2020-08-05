NOW早報／羅霈穎改掉羅璧玲有原因！曾自曝有「這基因」

羅霈穎「改掉羅璧玲」有原因！曾曝有長壽基因：可活百歲





資深藝人羅霈穎3日深夜驚傳被發現陳屍台北市八德路工作室內，享年59歲，突如其來消息讓外界感到震驚又不捨。不過，羅霈穎本名羅璧玲，出道20多年後才改名羅霈穎，更曾透露其家族中有「長壽基因」，推測自己也可能活到百歲。





據了解，羅霈穎友人因與她多日聯繫不上，直接前往她的工作室查看，豈料解開密碼鎖後，進入屋內竟發現她已經身亡，而身上並無任何外傷，卻發現一些慢性疾病藥物，身體也已經出現屍斑，推測死亡時間已經長達2日。





事實上，羅霈穎過去名為羅璧玲，出道20年後才決定改掉名字，據傳是因她當時衰事不斷，包括情感波折、金錢問題，直言當羅璧玲實在太累了，外加當時又想至上海投資事業，希望可以改運，就接受熟識的命理老師改名「羅霈穎」，並呼籲大家別再喊她的舊名。



此外，羅霈穎也曾提到父親活到96歲高齡，透露家中擁有「長壽基因」，更預測自己可能活到100歲，要趁還有體力的時候享受人生，未料再過幾天即將過60歲的生日，生命卻突然畫下句點。



▲資深藝人羅霈穎3日深夜驚傳被發現陳屍台北八德路工作室內，享年59歲。（合成圖／翻攝自羅霈穎臉書） 今日天氣／太平洋高壓增強！天氣轉穩定 午後留意雷陣雨





今（5）天太平洋高壓逐漸增強，天氣會比昨天穩定，各地大致為多雲到晴，風場偏東南風，迎風面的花東地區有局部短暫陣雨，清晨至上午南部仍有零星雨，午後在中部以北地區及各地山區要留意局部較大雨勢，出門建議攜帶雨具備用；溫度方面，各地高溫多在33至35度，中午前後出門請注意防曬並且多補充水份。另外，西半部、恆春半島、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，基隆北海岸並有突發性大浪發生的機率，海邊活動請注意安全。





破天荒！一次收押3立委 法官：金額龐大、恐判重刑





立法委員收賄案，在歷經三天的審訊後，昨（4）日下午3點台北地方法院召開記者會，民進黨立法委員蘇震清、國會辦公室主任余學洋羈押禁見；國民黨立委陳超明羈押禁見；國民黨立委廖國棟、國會辦公室主任丁復華羈押禁見；時代力量前主席徐永明以80萬元交保；行賄的太流前董事長李恆隆羈押禁見；居中牽線的白手套郭克銘羈押禁見。





由於此案涉及立委眾多，加上他們的幕僚，法官宣判是否羈押禁見就從2點半宣判到3點40分。針對李恆隆、郭克銘的部分，北院以貪汙治罪條例第11條第1項、第2項（行賄廖國棟、徐永明、陳超明、蘇震清），對李、郭羈押禁見。而在涉入SOGO案的國會議員、幕僚中，立委蘇震清、國會主任于學洋、立委廖國棟、國會主任丁復華觸犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款違背職務受賄罪。立委陳超明則違反貪汙治罪條例第5條第1項第3款不違背職務受賄罪。共5人羈押禁見。



台北地院表示，法官比對監聽譯文、銀行帳冊、資金，皆無法排除被告是否有收受賄賂，即便被告都否認犯行，但他們的供述跟罪證不吻合，法官認為被告有陳述不實的情況，「這次被告犯罪都是重罪、金額龐大，判決確定會判非常重。」



至於時代力量前黨主席徐永明，法官則認為他罪嫌重大，但公訴檢察官認為徐只有跟李恆隆期約，收受金錢的部分並不明確，也沒有金流問題，不法行為部分跟其他立委不同，且時間點接進現在，交保較無毀案可能，裁定徐以80萬元交保，並禁止他跟其他證人勾串。而立委趙正宇、國會辦公室主任林家騏涉及收賄、施壓陽明山國家公園管理處私人墓地變更地目，林家騏羈押禁見，趙正宇部分則以100萬元交保並限制住居、出海、出境。媒體問及徐永明是否沒有像趙正宇一樣限制住居及出入境，北院表示法官認為「這樣的處分已經夠了。」



▲立委收賄案，北院裁定國民黨立委廖國棟、國民黨立委陳超明、民進黨立委蘇震清等三位立委羈押禁見，時代力量前黨主席徐永明以80萬元交保。（圖／NOWnews資料照）

台大公衛：比利時男高機率在台北感染 莊人祥一句話打臉





先前一名比利時男子，在國內確診新冠肺炎，而且讓外界擔憂的是，至今這名男子的感染源依舊不明。中央流行疫情指揮中心昨（4）天下午公布最新疫調進度，這名個案的接觸者，從昨天的437人增加到441人。





台大公衛學院昨天上午舉行疫情記者會，教授陳秀熙表示，依據確診時間及病毒量來反推，推估比利時男最有可能是在台北，遭外籍人士感染。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，如果個案是在台北感染，那回到彰化應該會傳染給很多人，但目前檢驗結果都是陰性，所以推測歸推測，還是要看事實來說話。



針對這名比利時男最新疫調狀況，目前匡列的接觸者共441位，已全數採檢，其中336位核酸檢測陰性，75人檢驗中，另外針對這些接觸者，也全部都做抗體檢測，目前血清抗體驗了382人，而且都是陰性，莊人祥強調，針對這名個案將會在資料搜集後，由專家小組再來評估，應該列為境外或是本土。其中接觸者彰化比例占最高，有330人，台北22人、台中51人，其餘則零星分佈在其他縣市。



台大公衛也建議，嚴守邊境的措施，可以考慮加上「 高風險地區入境者，在 14天居家檢疫期滿後要採檢」，對此莊人祥回應，目前沒症狀的這些人， 不管何時發病，研究發現他們在被診斷後10天內不會有傳染力，所以國內目前採居家檢疫14天跟自主健康管7天， 這21天是最重要的，即使有無症狀感染，經過這21天後也不會有傳染力。



▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

下大雨視線不佳！該打「雙黃燈」嗎？國道公路警察解答了





因受颱風及外圍環流影響，前（3）天台灣多處都下起大雨，天氣很不穩定。一名網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出「小客車在大雨中打雙黃燈」的畫面，並直問「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」本想PO網公審對方，怎料卻遭全場洗版打臉，反嗆「到底哪家駕訓班教你們下雨天行駛高速公路使用手機勒？」





昨天不少地區都有豪大雨出現，一輛小客車開在快速道路上，由於大雨視線不佳，因此打了「雙黃燈（危險警示燈）」，不過有網友見狀認為不妥，便將畫面拍下PO至臉書社團，並寫下「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」



沒想到畫面曝光後，立刻掀起熱議，許多網友紛紛留言打臉，「呃…這很正常啊，可能版主剛拿到駕照吧」、「本來就要按雙黃燈警式後面開車的人，我也會這樣做，才不想被後面的車撞上」、「我才懷疑你到底有沒有駕照...」「閃燈適用任何有危險的情況，目的就是警告其他駕駛人注意，有什麼問題嗎？」「大雨開雙黃燈警示，最基本知識，你不知道...天啊！」「到底哪家駕訓班教你們下雨天行駛高速公路使用手機勒？」「不然您覺得下大雨能見度差的情況下，要如何警示後方來車保持安全距離」。



此外，也有人建議「有後霧燈就開後霧燈吧，打雙黃燈變換車道就要慢，急切出來後車反應時間會不夠」、「其實下大雨打雙黃燈可以！但要變換車道時要記得先關掉，要不然後方無法判別你要左切還是右切」、「下大雨還是濃霧還是開後霧燈比較好，觀念要改了，切雙黃燈如果要變換車道記得要關掉，要不然無法判別左右轉。」



事實上，針對此問題，「國道公路警察局」過去就曾在臉書粉專發文呼籲，由於雨中行車視線較差，必須「隨時開亮大燈」，若視線不佳時，則需開啟「後霧燈」或「危險警告燈（雙黃燈）」，目的是為了提醒後方來車，以防追撞事故發生，同時也要特別留意車前狀況，保持行車安全間距，避免變換車道，尤其切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。



▲有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出畫面，並寫下「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」掀起熱論。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）