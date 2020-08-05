憂心到得恐慌症！魏德聖喊：全民出資拍《臺灣三部曲》

導演魏德聖醞釀20年終於推出的《臺灣三部曲》電影計畫，今（5）日舉行第1階段的電影集資計畫記者會，希望在明年8月電影正式開拍前，透過台灣民眾的集資，募得足夠資金拍攝，但期間魏導也得了恐慌症。
《臺灣三部曲》電影計畫總稱為【臺灣400年系列電影】，共計有5部電影，其中包含：1部紀錄片《尋找福爾摩莎》，1部動畫片《達娜米》，和《臺灣三部曲》的3部史詩劇情片：《首部曲：火焚之軀》以西拉雅獵人為主角；《二部曲：鯨骨之海》以漢人海盜的角度；《三部曲：應許之地》以荷蘭傳教士的觀點，詮釋在1624年，近400年前的大航海時代，同個時間點，不同族群匯集在台灣的史詩故事。
電影預計在接下來的4年期間（2020至2023年），每年依照電影已完成的進度，逐步落實推出新的集資計畫，以期在2024年電影能順利上映，魏德聖說：「《臺灣三部曲》會同時拍攝，今年9月1日確定搭景動工，明年8月開拍。我們會在2024年放完煙火後的第1天，就跟台灣各大博物館合作，先放映紀錄片，8月暑假的時候上映動畫片，2024年最後1天，結合豐盛之城園區，邀請大家看《首部曲》，然後2025年的最後一天上映《二部曲》，2026年的最後一天上映《三部曲》。」
魏德聖也開玩笑說：「不知道最後一部電影放映時，片中的演員是不是都老了？但目前所有角色大概都已經確定了，基本上都是第1次合作，素人也有、專業演員也有，還有很多荷蘭演員，但必須等疫情（新型冠狀病毒肺炎）過後，才能到荷蘭拍攝。」
由於【臺灣400年系列電影】將耗資45億台幣，資金需求相當龐大，因此魏德聖導演從3年多前就開始四處籌資，早已投入上億資金，包括製作團隊、學者顧問，更有來自日本美術團隊和法國知名視效團隊加入，而為了今年9月開始的電影場景搭建，更希望透過台灣群眾的力量，計畫集資3000萬，以期完成《臺灣三部曲》的主要場景西拉雅部落（麻豆社）的搭建，若集資金額到達1億，即可完成400年前古大灣市鎮的場景搭建。
魏德聖導演也很擔心集資找錢會被人攻擊，因為以前總有傳聞說他拍片會超資，但根本不是，他表示自己拍片從來沒有超資過，除了天氣因素無法拍攝的時候，本來他是不會介意這種事情的啊，但很擔心傳到投資方耳裡會不太好，甚至在籌資期間發生「恐慌症」，他說：「這2、3年心力交瘁，身體是還好啦，但有1天突然間全身一直冒汗，上網查是恐慌症，不過只有那1次，而且那1天是很普通的日子，也沒有很緊張，不知道為何會這樣。」
此外，《臺灣三部曲》美術總監花谷秀文也已加入計畫3年多了，他說：「400年前的台灣會是什麼樣貌？例如建築物長怎樣？當時的人們是什麼樣的生活方式？日常生活的取材？荷蘭人的建築是怎麼弄的、漢人的房子是怎麼建造的...等等，總之希望讓演員在演出的時候，可以真實感受到身處在那個環境的感覺，也要讓觀眾在看電影的時候，可以真實地進入這個當時的世界。」
《臺灣三部曲》集資網頁按此
。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。