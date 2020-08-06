NOW早報／羅霈穎不只被金城武摟抱！華仔曾給「這承諾」

羅霈穎不只被金城武摟抱 華仔曾承諾「照顧妳一生一世」





藝人羅霈穎（舊藝名：羅璧玲）3日晚間被發現陳屍八德路住處，59年傳奇人生嘎然而止，她生前為人海派、交友廣闊，就連香港天王劉德華都和她有私交，華仔更曾「承諾」要照顧羅霈穎「一生一世」。





羅霈穎2011年開新節目《來！TALK TALK》，劉德華特地前往站台，被巨星的義氣相挺感動，羅霈穎當場打趣地說，「以後你再傳有女友、老婆，都算我的！我扛下來了！」華仔聽了爽快答覆「我要照顧妳一生一世！」雖是玩笑話，但已足見雙方交情匪淺。



除了劉德華，羅霈穎還與男神金城武有過交集，金城武剛出道時與羅霈穎同公司，2人曾一同拍宣傳照，她4年前在臉書曝光照片，金城武從後方環抱羅霈穎的腰，十足戀人感，網友虧羅霈穎是否「吃了」大帥哥，她直呼對方當年才17歲，「吃他要坐牢啦！」



▲羅霈穎（前）和金城武的珍貴合照。（圖／羅霈穎臉書） 今日天氣／天氣轉穩定！各地氣溫回升 午後留意雷陣雨



今（6）天各地大致為多雲到晴，太平洋高壓影響帶來偏東南風，迎風面的花東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後中南部地區、大臺北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，午後出門建議攜帶雨具備用。溫度方面，各地白天炎熱，高溫多在33至35度，其中西半部、宜花內陸區及台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率，出門請注意防曬並多補充水分。





香港增1確診來自台灣 莊人祥回應了



香港媒體報導，昨（ 5 ）日新增 82 例新冠肺炎確診病例，其中 1 例個案曾有台灣旅遊史，於隔離期間被檢驗確診，但因該名個案在隔離期間，曾試圖逃離防疫旅館並在機場被攔獲，因此暫時列為香港本土個案。





對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已經與港方聯繫，會請對方給予詳細的調查資料，若確認身份，會進一步研議是否進行國內疫調。



▲香港一名新冠肺炎個案曾有台灣旅遊史，人莊人祥表示，已經與港方聯繫，會請對方給予詳細的調查資料，若確認身份，會進一步研議是否進行國內疫調。（圖／指揮中心提供）

黎巴嫩爆炸釀至少78死 川普：軍方看來「疑似炸彈攻擊」





黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口地區周二（4日）發生大爆炸，一度出現蘑菇雲及二次爆炸，當地建築、醫院的窗戶都被震碎，停放在路旁的車輛也遭受波及。爆炸威力連240公里外的塞浦路斯首都尼科西亞（Nicosia）居民都能感受到，甚至造成當地3.3級的地震。黎巴嫩衛生局表示至少有78人在這起事故中喪命，近4000人受傷，爆炸原因可能是當地儲放的2750噸硝酸銨。





據當地媒體報導，衛生部長哈桑（ Hamad Hasan ）表示，仍然有許多人失聯，急診室湧入人潮，且地區因爆炸而斷電，導致難以進行夜間搜索，黎巴嫩面臨嚴重的災難當局需要時間評估損失及傷亡。





黎巴嫩《國家新聞社》（ NNA ）稱，爆炸原因是港口儲放著爆竹的倉庫。總安全局長隨後表示，爆炸是因為幾年前（ 2013 或 2014 年）從船隻緝獲的易爆炸物（硝酸銨）所導致。最後，黎巴嫩總理迪亞布（ Hassan Diab ）公布對爆炸的初步調查，稱這些危險物品 2014 年以來就除放在倉庫中，目前沒有提供進一步細節。



美國總統川普得知消息後，向黎巴嫩人們表示同情和援助，他形容此事件是「可怕的襲擊」，並回應從軍方提供的消息來看，這「看起來像是」某種炸彈攻擊。但匿名美國國防部官員向《 CNN 》表示，目前沒有跡象顯示爆炸來自攻擊，並稱「不知道總統在說些什麼」。官員指出，如果黎巴嫩被這樣大規模襲擊，美國軍隊將採取行動以保護在當地的資產。





鬼魂的壽命只有400年？日本作家提「證明」 10萬人熱議

鬼魂也有「壽命」？聽起來很矛盾，但換個角度來說，坊間各種流傳的撞鬼經驗裡面，有誰曾經遇見過很古老的鬼魂嗎？台灣的鬼故事中最常出現的古人就是日本兵或清朝人，再更久之前就很少見了。這是否意味鬼魂在人間遊蕩，也有一個期限呢？日本一位作家日前就假設，幽靈的壽命大概是400年，引發網友熱議。





日本作家井上御子「井之上みこと」日前在推特上發文，井上御子認為「日本幽靈的壽命大約是400年」，而理由是大約從20年前開始，在關原附近自稱看到武士鬼魂的民眾急遽減少。著名的關原之戰發生在西元1600年，戰爭創造出大量亡者，相關的鬼故事也不脛而走，許多民眾聲稱看見仍穿著江戶時代服飾的鬼魂。



井上御子透露，岐阜縣的報導也有提過類似狀況，居住在當地的老太太接受訪問時表示，已經很少看到江戶時代的鬼魂，而報導時間是2016年，符合井上御子提出的「日本幽靈壽命大約400年」的說法。



井上御子的推文獲得超過11萬4千位網友按讚，正反看法都有。有網友贊同確實很少聽說撞見400年前的鬼魂的故事，也有人認為即使不是400年，鬼魂存在人間或許真的有一個期限。但當然，很多網友不以為然，認為世界上根本沒有鬼，之所以很少流傳古老鬼魂的故事，只是因為對現代人來說，根本講不出年代太久遠以前的服飾細節。



▲日本作家井上御子認為，日本幽靈的壽命大約是400年。（圖／翻攝自@1stp_inowe的推特）

嚴以律己、寬以待人！3生肖「超靠譜」 未來將享富生活





「嚴於律己，寬以待人」，這樣的品德不是每個人都做到，根據搜狐號《每日運勢風水》分析，12生肖中，有「3生肖」對自己相當嚴格，對別人卻非常寬容，不僅性格誠實，靠譜指數也很高，從不欺騙身邊的人，因此總能得到大家的信任，從而四海之​​內皆兄弟，走到哪都有人為自己露出笑容，未來也將過著富足生活。



1. 生肖狗



屬狗的人非常靠譜，雖然他們平時話不多，但對每件事都非常盡責，且總是真誠待人，無論何時都注重禮儀，不會讓自己成為急躁、失禮的人。他們在生活中對自己的要求更是嚴格，不允許自己輕易犯錯，但包容身邊朋友倒是沒有上限，因此，他們的人生之路會越走越順暢，一路上會遇到許多貴人相助，為他們創造更多機遇，未來只要把握機會，賺到的錢自然不會少。



