低潮降臨！「4星座」彷彿衰神上身　今夏危機連連超難熬

人的一生不可能一帆風順，當然運勢也無法「天天都像在過年」。根據《星座屋》分析，今年夏天，12星座中有「4大星座」彷彿被衰神附身，日子會非常難熬，不僅會遇到一些挫折、煩心事，甚至是危機接踵而來，嚴重的話還會影響自己與身邊人的感情，讓平靜的生活變得愁悶、不順遂，趕快來看看自己有無上榜，提前做好心理準備吧！

1.摩羯座

在這個畢業的季節裡，尤其因受疫情影響，工作非常難找，勤懇務實的摩羯在找無適合自己的工作時，會懷疑自身能力，更有甚者會因此自暴自棄，因為他們天生悲觀的性格，很難從這種打擊中順利走出來。建議摩羯座的朋友要將心態調整好，找不到工作是形勢所迫，千萬別懷疑自己，要耐心等待機會到來。

2.水瓶座

水瓶座在今年夏天財運極差！首先，沒有什麼意外之財，只能中規中矩的拿到屬於自己的錢，還會因為常和朋友相聚，容易鋪張浪費、開銷過大，過度消費不僅會花光瓶子的小金庫，甚至還可能負債累累，長期被金錢所迫，影響情緒。建議水瓶座把時間用來提升自我，享受獨處時光，拒絕那些無意義的社交，可以省去一筆不小的開銷。

▲「4星座」彷彿衰神上身，今夏危機連連。（示意圖／翻攝自pixabay）

3.雙子座

今年夏天，雙子座的家庭關係將變得緊張，與父母的相處會出現許多微小摩擦，久而久之甚至會達到劍拔弩張的地步，因此雙子座一定要「能忍則忍」，切勿感情用事，千萬別太過堅持己見，要耐心聽取父母的建議，畢竟他們擁有豐富的人生閱歷，且一心為了子女著想，會給出不少有價值的意見。

4.雙魚座

雙魚座今夏會顯得非常冷淡，在愛情上恐出現裂痕，已婚的雙魚會逐漸失去對婚姻的熱情，長久矛盾的累積，導致他們對婚姻食之無味，一心只想逃避；至於戀愛中的雙魚也不太上心，會讓戀人感到陌生。雙魚座在這個夏天不妨可與伴侶規劃旅行，一起看看未曾見過的新景色，增加兩人默契及感情，在山清水秀的景色裡，重新找回愛情最初的激情。（編輯：許苡晴）