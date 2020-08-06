19歲超正女兒突然閃婚？檢場愣回12字

藝人檢場出道至今已40年，參與許多夯劇演出，爐火純青的演技有目共睹，過去他在戲中嚐盡酸甜苦辣人生，詮釋許多深刻角色。就在父親節前夕，檢場受邀攜19歲女兒王敏淳，拍攝廣告大啖美食，對他來說很有意義，而被問到女兒若閃婚，檢場愣了一下給出搞笑的回覆。



▲檢場為廣告量身訂製西裝。（圖 / 艾迪昇傳播提供） 該廣告因人設需要一套紳士西裝展露帥氣性格，檢場笑笑：「好像在演《007》電影裡的龐德。」他還量身訂製整套西裝，廣告中由檢場及黃仲崑同時擔綱演出一女的雙父親，貌似呼應多元家庭議題，讓觀看者充滿無限想像。兩位爸爸歲數相加超過120歲，動作表現卻意外靈活，在片場不僅飛天遁地竟還「掏槍」說出反差台詞，現場笑料十足。



▲檢場（右）與黃仲崑合體拍攝廣告。（圖 / 艾迪昇傳播提供） 黃仲崑好奇問檢場，若女兒在毫無預警下突然結婚，他的心情會如何？檢場先是愣住後不假思索脫口：「會很開心啊，像牽了頭牛回來。」檢場解釋是能分擔家中事務為家庭付出，如此務實直白的想法惹笑黃仲崑。此外，檢場與女兒並非頭一次在廣告中合體，這次拍攝過程中檢場為求好心切，表現出不同享受美食的滿足神情，一共吃下7碗泡麵，檢場直言：「一個鏡頭讓我吃得好飽好滿足。」



▲檢場（左）為詮釋不同表情吃下7碗泡麵。（圖 / 艾迪昇傳播提供） 檢場表示以往女兒會在父親節獻上手作卡片，至今他仍視同珍寶收藏，過去他曾在節目上透露擔心女兒長大後無法獨立，如今王敏淳已是亭亭玉立19歲少女，且出道成為歌手，成績表現不俗使檢場倍感欣慰，他說：「這已經是相當好的父親節禮物了。」今年他想和老婆李翊君、女兒王敏淳好好團聚吃頓飯過節，此外也想替自己放個假到花蓮打高爾夫球。



