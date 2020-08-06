周曉涵遭爆過夜大馬男星　嘟嘴親認：爸爸的主意

35歲的周曉涵擁有精緻的五官和性感的櫻桃小嘴，出道多年的她演過多部偶像劇，通告、廣告代言也不少，時常在螢光幕前亮相，近來傳出她和馬來西亞男星蘇熙喆住在同個屋簷下，今（6）日凌晨她發出限時動態，親自解釋2人的關係。
周曉涵稱蘇熙喆是「馬來西亞小哥哥」，坦言2人是在大陸拍戲時認識，對方因為新冠肺炎暫住台灣，所以常常一起進出，加上前陣子周曉涵遭遇陌生男子襲擊事件，這也可以讓自己避免落單。周曉涵透露，蘇熙喆常常到她家和周爸爸一起喝酒、下棋、運動和聊天，弟弟移居澳門了，房間沒人用，所以若對方待得太晚，就會睡在那，而這也是周爸爸的主意。
周曉涵大方地曬出與蘇熙喆的合照，笑虧對方：「萬一誤打誤撞、莫名奇妙給紅了，可別忘記我呀！」蘇熙喆也不吝嗇地曝光2人同框照，希望大家看到新聞不要誤會，還和周曉涵隔空對話：「好，答應妳紅了一定不會忘記妳！」（編輯：侯家瑜）
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