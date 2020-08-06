周曉涵遭爆過夜大馬男星　嘟嘴親認：爸爸的主意

35歲的周曉涵擁有精緻的五官和性感的櫻桃小嘴，出道多年的她演過多部偶像劇，通告、廣告代言也不少，時常在螢光幕前亮相，近來傳出她和馬來西亞男星蘇熙喆住在同個屋簷下，今（6）日凌晨她發出限時動態，親自解釋2人的關係。





周曉涵稱蘇熙喆是「馬來西亞小哥哥」，坦言2人是在大陸拍戲時認識，對方因為新冠肺炎暫住台灣，所以常常一起進出，加上前陣子周曉涵遭遇陌生男子襲擊事件，這也可以讓自己避免落單。周曉涵透露，蘇熙喆常常到她家和周爸爸一起喝酒、下棋、運動和聊天，弟弟移居澳門了，房間沒人用，所以若對方待得太晚，就會睡在那，而這也是周爸爸的主意。



