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澎恰恰半夜傳訊「照顧我家人」　許效舜哽咽：陪他走出來

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 15:04:55update2020-08-06 16:57:19

▲半夜收澎恰恰（右）訊息，許效舜（左）哽咽地說會陪他走出來。（圖／記者朱永強攝）
▲半夜收澎恰恰（右）訊息，許效舜（左）哽咽地說會陪他走出來。（圖／記者朱永強攝）

藝人澎恰恰共欠債2億4千萬元，為了拍片甚至向地下錢莊借錢 ，今（6）日開記者會宣布破產，坦言自己已經沒有能力償還，不過他認為還錢是天經地義的事情，也希望債權人給他一些時間，而他的徒弟許效舜也一起出席記者會，透露日前深夜被澎恰恰的一個極端簡訊給驚醒，許效舜聽到後哽咽表示，自己不能讓一個照顧他30年的人有這樣的心情。

許效舜表示澎恰恰一直以來都報喜不報憂，很多事情都想要自己扛，永遠不會告訴周邊朋友發生什麼事，還透露在羅霈穎過世的那天晚上，被澎恰恰的訊息給驚醒，內容寫著：「如果我真的有什麼事，請照顧好我的家人」，許效舜則說：「如果死都不怕，你有什麼好不敢面對的。」感嘆這陣子演藝圈少了一些可以製造歡笑的人，同時希望澎恰恰可以向好友多多表態自己的心情，不要都往自己身上攬，澎恰恰則說，現在環境不一樣了，但自己還是會努力工作，勇於面對。

在記者會現場，許效舜透露澎恰恰是一個絕對浪漫的理想主義者，曾因寫劇本而好幾夜沒睡覺，只為了一個好的結局，希望能替這個環境打造一個、本土又有濃情味的作品，坦言現在這個社會要拍一部電影，需要很多資金和資源，「（澎恰恰）透過許多朋友，找到最大的可能，所以這樣的雪球，經過碰撞之後才會越滾越大。」（編輯：侯家瑜）

▲▼澎恰恰開記者會，承認跟地下錢莊借錢。（圖／記者朱永強攝）
▲澎恰恰開記者會，承認跟地下錢莊借錢。（圖／記者朱永強攝）
▲澎恰恰開記者會宣布破產，欠2.4億。（圖／記者朱永強攝）
▲澎恰恰（中）坦言自己還是會努力工作。（圖／記者朱永強攝）
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照顧家人 澎恰恰 許效舜 訊息 哽咽

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