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珉娥二度試圖輕生「神經斷光」　控AOA金姓成員無情行為

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-06 16:24:35

▲珉娥（左）發文點名金姓成員無情行為，導致金雪炫、金澯美名字都登熱搜。（圖／珉娥、雪炫、澯美IG）
▲珉娥（左）發文點名金姓成員無情行為，導致金雪炫、金澯美名字都登熱搜。（圖／珉娥、雪炫、澯美IG）
前AOA成員珉娥7月爆出被智珉霸凌11年，多次尋短未果，今（6日）她在IG控訴前公司「FNC娛樂」相關人員代筆幫智珉道歉，覺得行為荒唐，所以自殘輕生，手腕神經都斷掉，但她現任公司「O&娛樂」表示，自殺是日前的事，說珉娥目前健康狀況良好，請外界不必擔心。珉娥也點名AOA金姓成員的冷漠行為，導致金雪炫、金澯美登上熱搜。

▲珉娥發文控訴FNC代筆智珉道歉，覺得荒唐導致想輕生。（圖／珉娥IG）
▲珉娥發文控訴FNC代筆智珉道歉，覺得荒唐導致想輕生。（圖／珉娥IG）
珉娥上月爆出被智珉欺負長達11年，因此罹患憂鬱症、多次輕生，智珉當下發文「小說」回擊指對方編故事，事件鬧得沸沸揚揚，智珉才把該文字刪除，並發文跟珉娥道歉；珉娥今卻說，這些行為是「FNC娛樂」指使，「那個姊姊的聲明結尾本來是寫『給珉娥狗』，後來改成『向珉娥道歉』。而且說要中斷演藝活動，是打算等風波過去後復出嗎？我真是看不下去」。

珉娥因為看到「FNC娛樂」的「指使」對話記錄，加上回想當時成員登門道歉時氣憤的眼神，根本不是真心懺悔，想到這些才又試圖自殺。珉娥也說，當時被現任經紀人送到醫院急救，但因為自殘太多次，神經都斷掉、無法打麻醉，自己忍痛進行縫合手術，看到大家為了自己私事奔波，感到自責不已。

她公司澄清，表示珉娥今的自殘圖片是之前發生的事，目前她健康狀況良好，經紀人也隨時陪同並定期到院接受治療，要大家不必擔心。

▲珉娥點名金姓成員無情行為。（圖／珉娥IG）
▲珉娥點名金姓成員無情行為。（圖／珉娥IG）
此外，珉娥另發文解釋取消關注AOA成員的IG，點名跟智珉友好的金姓成員都是旁觀者，「我本來很喜歡金某，但她跟申（智珉）很好，所以我無法接近她（指金）」，更表示金某曾對自己說：「我對結果如何都沒關係，但我不喜歡這種狀況。」更透露其他人雖然對她好，但只要智珉出現，都沒有人出面替自己說話，對全員旁觀者的行為感到遺憾。

珉娥希望未來能漸漸忘掉AOA的所有記憶，所以才會取消所有人的IG關注；而在新文提到金姓友人後，網友聯想到金雪炫、金澯美2人，她們名字全都登上熱搜，掀起討論。

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