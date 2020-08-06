澎恰恰再次否認「黑衣人逼債」　演藝圈大哥爭議新聞不斷

藝人澎恰恰今（6）日開記者會宣布破產，消息曝光後引發各界譁然，4月他就曾遭爆出被黑道逼債，但當時他不但否認，還要提告週刊，而今天開記者會，也特別再次強調，他高利貸總金額大約5、6千萬元，不過沒有被黑衣人危及生命安全。事實上，在演藝圈闖盪30餘年的澎恰恰，曾多次因為醜聞等爭議事件，一再登上新聞版面。



澎恰恰在2005年發生「光碟事件」，當時他被爆出，當著女演員盧靚面前自我安慰，對方拍下畫面後，雙方皆找上其具黑道背景的親友介入協調，經過幾番激烈波折之後，台灣高等法院最後依恐嚇取財罪，分別判處盧靚及其黑道親戚、澎恰恰的黑道友人有期徒刑。原以為事件就此結束，澎恰恰2019年接受訪問時，竟脫口在考慮出書，還原當時光碟案的真相，再次與盧靚燃起戰火，直到對方出面反擊後，澎恰恰首度在鏡頭前向她道歉，恩怨才就此畫下句點。





但除了私人生活，澎恰恰在節目上也有不少爭議事件，像是2013年錄製節目《超級夜總會》時，與許效舜在未告知當事人的前提下，為了做節目效果而對肢障歌手蔡義德潑水、砸雞蛋，以求重現其在新專輯MV中的場景，節目播出後飽受撻伐，隨後澎恰恰則趕緊出面道歉。





另外，澎恰恰2017年也曾被捲入白雲劈腿事件。當時藝人白雲劈腿日本女星西田惠里奈（NANA），女方在公開2人在家的親密床照後，又召開道歉記者，白雲當時在直播上反擊，澎恰恰也出面力挺白雲，直指西田惠里奈此舉簡直「譁眾取寵」，又因此登上新聞版面。（編輯：侯家瑜）





▲澎恰恰曾為了節目效果而對肢障歌手潑水。（圖／躍演劇團提供）