🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

澎恰恰再次否認「黑衣人逼債」　演藝圈大哥爭議新聞不斷

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 20:36:49update2020-08-06 20:51:38

▲澎恰恰是演藝圈大哥級人物，卻多次因醜聞爭議登上媒體版面。（圖／記者葉政勳、朱永強攝）
▲澎恰恰是演藝圈大哥級人物，卻多次因醜聞爭議登上媒體版面。（圖／記者葉政勳、朱永強攝）

藝人澎恰恰今（6）日開記者會宣布破產，消息曝光後引發各界譁然，4月他就曾遭爆出被黑道逼債，但當時他不但否認，還要提告週刊，而今天開記者會，也特別再次強調，他高利貸總金額大約5、6千萬元，不過沒有被黑衣人危及生命安全。事實上，在演藝圈闖盪30餘年的澎恰恰，曾多次因為醜聞等爭議事件，一再登上新聞版面。 

澎恰恰在2005年發生「光碟事件」，當時他被爆出，當著女演員盧靚面前自我安慰，對方拍下畫面後，雙方皆找上其具黑道背景的親友介入協調，經過幾番激烈波折之後，台灣高等法院最後依恐嚇取財罪，分別判處盧靚及其黑道親戚、澎恰恰的黑道友人有期徒刑。原以為事件就此結束，澎恰恰2019年接受訪問時，竟脫口在考慮出書，還原當時光碟案的真相，再次與盧靚燃起戰火，直到對方出面反擊後，澎恰恰首度在鏡頭前向她道歉，恩怨才就此畫下句點。

但除了私人生活，澎恰恰在節目上也有不少爭議事件，像是2013年錄製節目《超級夜總會》時，與許效舜在未告知當事人的前提下，為了做節目效果而對肢障歌手蔡義德潑水、砸雞蛋，以求重現其在新專輯MV中的場景，節目播出後飽受撻伐，隨後澎恰恰則趕緊出面道歉。

另外，澎恰恰2017年也曾被捲入白雲劈腿事件。當時藝人白雲劈腿日本女星西田惠里奈（NANA），女方在公開2人在家的親密床照後，又召開道歉記者，白雲當時在直播上反擊，澎恰恰也出面力挺白雲，直指西田惠里奈此舉簡直「譁眾取寵」，又因此登上新聞版面。（編輯：侯家瑜） 

 

▲澎恰恰獻出「街頭藝人」初體驗，面對面和觀眾近距離演出。（圖／躍演劇團提供，2017.04.05）
▲澎恰恰曾為了節目效果而對肢障歌手潑水。（圖／躍演劇團提供） 
▲白雲原諒了Nana。（圖／翻攝自臉書，2017.10.13）
▲澎恰恰也捲入，白雲（左）劈腿日本女星西田惠里奈（右）感情爭議中。（圖／ NOwnews資料照） 

關鍵字

黑衣人 演藝圈大哥 澎恰恰 爭議新聞 逼債

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽