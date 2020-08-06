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快訊／米可白深夜認離婚！與身家破億老公6年婚告終

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 23:54:09update2020-08-07 00:36:53

▲米可白宣布離婚。（圖 / 台視提供）
▲米可白宣布離婚。（圖 / 台視提供）

34歲的藝人米可白2014年嫁給身家破億的行銷公關顧問公司老闆謝銘杰，今（6）日深夜突然拋出震撼彈，宣布2人6年婚姻畫下句點，坦言是和平的分開，也真心祝福彼此。（編輯：侯家瑜） 

▲米可白的角色有豐富的感情線。（圖／台視提供）
▲米可白坦言與謝銘杰是和平分開。（圖／台視提供）
米可白臉書全文

本來想灑脫的跟大家說我已經離婚的消息，但心裡還是有許多不捨也許很多人會覺得成為「夫妻」是一件不容易的事，需要一些勇氣和衝動，為何不再努力看看呢？但婚姻的相處只有當事人最清楚，我們和平的分開、也真心的祝福彼此。到現在仍然無法用「前夫」來稱呼他，對我來說他更像我的老師、我的摯友、我的知己，我稱呼他為「四寶的爸爸」，現在的我34歲了，這34年來對我最疼愛的除了我爸媽，再來就是「他」了。謝謝「四寶爸」對我的照顧與包容，總是給我最好的一切，支持我想做的每一件事。謝謝你～曾經帶給我的幸福，未來我會更加堅強、更加努力！我會照顧好自己，你永遠都是我最親的「家人」。

謝謝婆婆和公公，以及全家人對我的照顧，對不起，讓你們失望了。我真的很珍惜和你們相伴的日子，也很珍惜曾經是家人的你們。謝謝媒體大哥大姐及朋友們一直以來對我的照顧和關心，我的私事微不足道，所以對於私生活都很低調，更不希望我的私事會模糊了新戲宣傳的焦點，以及影響大家對劇組夥伴們辛苦拍攝出來成果的關注。我現在很好，繼續努力拍戲，也希望很快又有好的作品跟大家分享。

關鍵字

身家破億 老公 離婚 6年婚 米可白

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