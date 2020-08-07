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黃靖倫當新手爸超嗨　夢想推嬰兒車趴趴走

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-07 14:30:26

▲黃靖倫即將成為新手爸爸。（圖 / TVBS提供）
▲黃靖倫即將成為新手爸爸。（圖 / TVBS提供）

《女力報到－正好愛上你》迎接父親節，演員們各自分享慶祝方式，其中黃靖倫、羅平都是新手爸爸，今年過節意義特別重大，黃靖倫表示老婆臨盆之日已不遠，最近拍戲一有空檔就四處採買做足準備，就連跑通告看到有獎品也許願：「現在都希望拿到的會是各類嬰兒用品。」

▲黃靖倫近期特別想要嬰兒車。（圖
▲黃靖倫近期特別想要嬰兒車。（圖 / TVBS提供）
黃靖倫是新加坡人，他表示新加坡與台灣的父親節日期不同，台灣為8月8日，新加坡則固定是6月的第3個星期天慶祝，往年他會請爺爺、爸爸吃大餐過節，今年多了新身分感觸特別多，他說：「未來我覺得等小孩出生之後，父親節我應該就會拍一張跟兒子的照片，然後到處炫耀。」

▲黃靖倫很喜歡小孩。（圖
▲黃靖倫很喜歡小孩。（圖 / TVBS提供）
劇組另一個新手爸爸羅平談到父親節，他自爆：「我其實還沒習慣耶！到8月8號我好像會忘記自己是父親，但她（女兒）其實已經1歲9個多月。」羅平老婆想念家人，目前已經帶著女兒回德國，「希望明年的這個時候有機會可以跟她們一起過。」今年爸爸剛好在台灣，羅平打算約爸爸溫馨過節，「我們有可能一起煮一些家鄉菜，會有印度咖哩。」

新一季中梁瀚名總算跟楊雅筑共組美滿家庭，見到劇組的新手爸爸越來越多，是否也會想趕進度？他鬆口：「其實會想，因為我常常看到小朋友被爸爸、媽媽牽著在逛街，然後可能小朋友在挑東西、童言童語，我就會覺得很幸福，這很平凡但也很踏實。」

關鍵字

女力報到正好愛上你 黃靖倫 新手爸 嬰兒車 夢想

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