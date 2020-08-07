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米可白前夫國中畢業白手起家　晉升「尾牙大王」變傳奇

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-08-07 13:59:06update2020-08-07 14:01:53

▲米可白前夫謝銘杰（左）白手起家，如今成為「尾牙大王」。（圖／米可白臉書）
▲米可白前夫謝銘杰（左）白手起家，如今成為「尾牙大王」。（圖／米可白臉書）
近年屢傳婚變的34歲女星米可白，深夜突然在臉書拋出震撼彈，證實與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰，結束6年婚姻，兩人已於去年7月簽字離婚，稍後謝銘杰也跟進在臉書發文宣布離婚，令外界震驚，而他的傳奇也一一被起底。

據了解，出身於單親家庭的謝銘杰，從小到大的成長及求學過程並不順遂，僅有國中畢業證書就四處打工吃了不少苦，曾經發傳單、當服務生、到殯儀館收屍、洗屍體，做過許多基層工作，當兵退伍後，他便在繼父的燈光音響公司打拚，因而接觸到新竹科學園區的企業員工活動市場，22歲那年就決定自立門戶，雖然爸媽極力阻擋，但他依然請舅媽當保人，向銀行貸款50萬創立「飛虹國際公司」，開始白手起家的艱辛之路。

▲謝銘杰（左）用生命打拚出破億身價。（圖／米可白臉書）
▲謝銘杰（左）用生命打拚出破億身價。（圖／米可白臉書）
謝銘杰跟媒體透露，起初拜訪了上百家公司，都吃了閉門羹，直到拿下智邦科技的尾牙活動，公司狀況才開始走上坡，而那時的他根本是用生命在打拚，創業前8年天天到公司樓下餐廳吃素炒飯和炒麵，每天工作14個小時以上，一年也只放4天假，沒有看過電影或任何娛樂生活。

如今40歲的他，終於從沒沒無聞到包辦華碩、仁寶、宏達電、鴻海等科技大廠的尾牙活動，讓他贏得了「尾牙大王」的稱號，謝銘杰的努力有目共睹，靠著辦尾牙等活動，經營出含關係企業員工數破百人的公司，更交出一張年營收逾4億元、獲利約5千萬元的亮眼成績單。他曾跟媒體表示成功關鍵有幾個，其中心態很重要，想要過怎樣的人生，就要付出怎樣的努力，還有「快樂做」也很重要，因為有正能量，不管遇到多少危機，都可能變成正向的結果。

▲謝銘杰（右）與米可白的婚姻僅維持6年就破局。（圖／米可白臉書）
▲謝銘杰（右）與米可白的婚姻僅維持6年就破局。（圖／米可白臉書）
因此當2014年5月，謝銘杰與藝人米可白結婚時，羨煞許多人，2015年他更繼吳寶春之後，獲得新加坡國立大學商學院破格錄取，攻讀EMBA學位，並於2017年獲選為菁英校友，未料，與米可白的婚姻僅維持6年就宣告破局，讓外界不勝唏噓。

 

關鍵字

米可白前夫 國中畢業 尾牙大王 謝銘杰 白手起家

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