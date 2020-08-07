鍾欣凌聞羅霈穎猝逝嚇傻　談米可白離婚：婚姻路本就不易

《我的婆婆》收視屢創佳績，公視今（8）日舉辦收視慶功，藝人鍾欣凌、許傑輝、黃姵嘉、劉品言、楊銘威、蘇晏霈等人皆出席，劇中的婆媳話題成為現今網友討論一大看點，鍾欣凌自曝在劇中婆婆最白目的行為就是，「千萬不要這個媳婦面前，稱讚別的媳婦。」

▲台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視告捷，公視今（8）日舉辦慶功。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.07）

劉品言在劇中飾演大媳婦佳純，講話犀利對婆婆態度輕佻，但她精湛的演技獲得觀眾好評，連她自己都笑說，過去飾演的角色媽媽都會收到訊息「你女兒好辛苦」，這次收的訊息卻是「妳女兒也太適合這角色了吧！她還嫁得出去嗎?」笑翻眾人。其中有一幕劉品言要在沙發上大發脾氣，將零食甩一地，導演隨機考驗她讓她演出崩潰5種表情，當天第一次跟她見面的楊銘威也被她行徑嚇傻，放縱的表演方式，讓劉品言委屈表示：「都不知道自己已經毀了自己的形象」。

▲台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》收視告捷，主演劉品言出席慶功記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.07）

藝人羅霈穎在家中猝逝享年59歲，鍾欣凌聞言感嘆「有點嚇到，59歲好年輕！」她之前曾在節目上遇過羅霈穎，私下無太多交情但鍾欣凌坦言，羅霈穎就是一位很照顧後輩的人，「很仗義執言的人，很熱情、很阿莎力，她就是很做自己的前輩。」許傑輝也鼓勵大家要有個伴，獨居生活相對比較危險。

▲鍾欣凌談羅霈穎感觸許多。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.07）

演藝圈近來大事不斷，澎恰恰宣布破產，許傑輝被問到此事感嘆，在台灣拍片很辛苦，逼不得已都要委屈自己的家人房子拿來做抵押，「他想完成他的理想，全家人都要支持他，但越投入進去錢就跑得很快」。至於澎恰恰有無打電話求救？許傑輝表示「我們的交情還不到那邊，應該天王級才有可能。」

▲許傑輝（右）了解澎恰恰的電影夢。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.07）

而面對藝人米可白驚爆，已離婚一年多，鍾欣凌心疼表示，米可白和其前夫她都認識，兩個人都是很棒的人，謝銘杰也是很溫暖的人，鍾欣凌表示，婚姻路本來就不容易，兩個人來自不一樣的原生家庭，也會有很多爭吵，「但離婚這個決定就是祝福，以後還會更好，這樣反而舒服跟坦蕩，不一定不好，搞不好兩人過得更舒服跟自在。」