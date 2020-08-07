博恩、陶晶瑩對談　「知識份子別那麼自大」

陶晶瑩新節目《陶口秀》日前邀請博恩當嘉賓，一個是主持界大姐大，另個則是耀眼脫口秀新星，兩人除了分享對「主持」這門學問有過的茫然與解決之法，對性事更是毫不避諱侃侃而談，也意外揭露了博恩

的思想觀背後，是因為體質問題。

得知被陶晶瑩訪問，博恩緊張到腸躁症發作，一天上了6次廁所，節目裡更是頻頻結巴，意外展現他靦腆的一面。事實上，博恩脫口秀上一向敢言，絲毫不怕得罪人，陶晶瑩表示自己現在擁有很多包袱在身上，說話之前都需要三思，卻也因此期待博恩未來生小孩之後會變成怎樣的主持人，未料博恩直接表示：「我絕對不生。」





陶子疑問怎麼能夠保證永遠不生，開玩笑地說：「還是你驗過它們已經不游泳了？」沒想到博恩回答：「其實是喔」，讓陶子嚇到「竟然被我說中」。





博恩解釋，精子有數量、活動力及形狀等3大指標，自己的精子「形狀良率」很差，不利於鑽進卵子，所以中獎機率比較低，但他樂觀表示自己擁有「無限開火權」，也透露老婆比他更不想生，夫妻間早有共識。



▲陶晶瑩在《陶口秀》與博恩對談。（圖／取自《陶口秀》Youtube截圖）

博恩父親是麻省理工學院畢業，家裡很有錢，因此在博恩成立「薩泰爾娛樂」公司時，時常被酸民笑說是「富二代」，一定爸爸有幫他出錢，但實際並非如此，「這間公司是我掏10萬，另一個人掏10萬，資本額只有20萬，我爸爸完全沒出半毛錢。」





博恩從不認為自己是一個好笑的人，甚至打從學生時代起，周遭朋友都不厭其煩地告訴他：「你一點都不好笑。」他並非天生幽默，全靠後天打磨跟經驗累積，「才會定期做類似Open-Mic的脫口秀，就是要讓其他還不夠成熟的表演者能夠練習。」





脫口秀表演者經常會拿時事開刀，難免會得罪線上公眾人物，陶晶瑩問道：「你不怕會下地獄嗎？」博恩開玩笑：「我不相信有地獄⋯⋯如果有的話，下面應該都是很多好玩的人吧，天堂裡頭應該都是些無聊的人吧。」





陶晶瑩與博恩都是名校畢業，前者是政大，後者是英國倫敦大學碩士，畢業之後紛紛投身主持，兩人無論對人權、政治、經濟都有很多話想講，卻一度找不到表演方向。博恩坦言，最初會想要在表演裡塞些道理給觀眾，但發現觀眾們都聽不太懂，「我後來想，如果你只是Nobody，誰想要聽你講話呀！」





陶晶瑩持不同看法，她回憶剛出道時曾被「綜藝教父」王偉忠約談，對方告訴她：「知識份子呀，就是容易想太多，『深入淺出』才是最重要的。」如何把一個晦澀道理，說到能讓路邊老太太都能學到些什麼，這個論述才有意義。



▲陶晶瑩在《陶口秀》與博恩對談。（圖／取自《陶口秀》Youtube截圖）

博恩聞言表示同意，同時提出迷惘，「但有時候我會想把概念簡單點說，結果說出來後，又被專業人士嗆說『你根本不懂』，我就經常被法官跟律師Diss。」





他舉例像「過失殺人」這個名詞，其實是不存在的，畢竟「殺人」代表你有「犯意」，既然有犯罪意圖，那就已經不能稱之為「過失」，因此律師或法官都會稱作是「過失致死」。





博恩說，他對這些概念都是清楚的，但若在舞台上講過失致死，觀眾可能都還需要消化一下，他還要再花時間跟台下人解釋，基於時長、主題、老嫗能解等考量，他只能無奈捨棄專業術語的部分，讓自己去給知識份子們罵。





他苦笑：「我每一集都會講不一樣的專業領域，就被那些人說我不懂，但我做功課時早已理解，只是為了要講給大眾聽，會把用詞使用的⋯⋯知識水準拉很低。」





不免想到之前訪問精神科醫師鄧惠文，她也無奈地說，一開始深入淺出講解精神分析方面的東西，雖然被觀眾喜愛，但她卻也被同行鄙視，恰巧與博恩、陶晶瑩的無奈遙相呼應。





對此筆者想法是，不管選擇任何專業，你的服務對象永遠都是「百姓」，而不是那些知識份子，倘若老百姓都無法理解，那你就算擁有這些專業也是白搭。





事實上，一個人如果能把難懂到不行的道理，講到讓每個人能夠聽懂、看懂，筆者反而認為這種人的本事才是最高強，就像金庸筆下的知名武功「降龍十八掌」，它是歷代丐幫都知道的招式，每個套路都教給你了，且練起來一點都不難，但我們都知道，這套武功卻只有郭靖跟喬峰能把它練好，而郭靖甚至是金庸所有男主角裡頭資質最笨的一位。





一個自詡「兼容並蓄」的知識份子，他們若知道你是在做幫助老百姓的事，自然也不會去跟你爭個面紅耳赤了。但反之，如果對方就是在執著那些名詞、形容詞、標點符號之用法，也不過證明他心胸狹隘罷了，我們就更不需要跟對方計較了。



