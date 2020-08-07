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于美人現身靈堂多次痛哭　招魂室擲筊安撫羅霈穎

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-07 22:35:47update2020-08-07 22:42:55

▲于美人（左）現身靈堂痛哭，還趕到二殯招魂室擲筊安撫羅霈穎。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人（左）現身靈堂痛哭，還趕到二殯招魂室擲筊安撫羅霈穎。（圖／記者葉政勳攝）
負責處理羅霈穎後事的于美人，今（7日）晚現身靈堂接受媒體訪問，期間她多次痛哭，提到為羅妹妹準備了最愛吃的東西和化妝品，而另一位好友邱瓈寬，則以羅霈穎的口吻寫下告別文，字字句句相當感人。

羅霈穎的大哥羅哲青，今晚8點左右捧著妹妹的牌位，在師父的帶領下來到靈堂，待了大概10分鐘就離開，也不願意受訪。而葬儀社負責人小冬瓜則表示，羅霈穎的頭七法會，將在明日下午1點進行，靈堂於下午4點到10點開放給一般民眾悼念，後天開始從早上8點開放到晚上10點，直到告別式。

▲▼羅霈穎大哥羅青哲（上圖右）進入羅霈穎靈堂。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼羅霈穎大哥羅青哲（上圖右）進入羅霈穎靈堂。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼羅霈穎大哥羅青哲（上圖右）進入羅霈穎靈堂。（圖／記者葉政勳攝）
至於告別式的日期目前尚未決定，由於國曆8月19日是農曆鬼月，不宜辦喪事，因此家人都希望趕在鬼門開之前辦完，現在積極找尋場地中。此外，除了羅哲青之外，羅霈穎的其他家人多在國外，因新型冠狀病毒肺炎疫情關係，暫時回不來悼念，而羅大哥也考量到母親年紀大行動不方便，因此也沒有讓她參加。

而于美人在二殯招魂室擲筊安撫羅霈穎躁動的心情之後，也趕來靈堂安置一切，她還代表朗讀，邱瓈寬模擬羅霈穎口吻寫下的告別文，內容提到羅妹妹感到很抱歉，用這麼突然的方式跟大家告別，期間于美人多次噴淚、看著告別文說：「這是我的第一次也是最後一次，今天我畢業了，這一路以來謝謝大家的陪伴，我暫時不能陪大家去玩了，但請不要哭泣，我這邊風景是全新的，應該還不錯喔，畢業典禮上大家可以輕鬆地說說話，也可以說說我的故事啦，不過小心一點，我都聽得見，哈哈哈，謝謝你們來喔！好了，小小的哭一下可以囉，我比較喜歡大家笑，就不一一跟各位告別了，我會一直美美的，請放心！」

▲于美人（左）一講到羅霈穎就痛哭不已。（圖／記者葉政勳攝）
▲于美人（左）一講到羅霈穎就痛哭不已。（圖／記者葉政勳攝）
于美人最後也提到，她幫羅妹妹買了最愛的紅豆吐司、核桃糕、粉色系的唇蜜、腮紅、假睫毛、睫毛膠，希望美美的送羅霈穎走。稍晚，邱瓈寬也匆忙趕到靈堂，但沒接受訪問就離去。

▲邱瓈寬（中）匆匆來去靈堂。（圖／記葉政勳攝）
▲邱瓈寬（中）匆匆來去靈堂。（圖／記葉政勳攝）
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關鍵字

靈堂 羅霈穎 招魂室 于美人 痛哭

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