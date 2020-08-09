龔言脩4個月暴瘦7公斤　自爆想當「花椰菜」

新生代歌手龔言脩，因為疫情打亂了原本出片及演唱會計畫，索性在疫情期間入伍服役，一方面盡義務，一方面也減緩疫情所帶來的工作損失。對於之前金六結新兵訓練中心傳出疑似染疫的狀況，剛退伍的他表示：「我是在3月疫情最嚴峻的時候入伍，雖然外界擔心群聚容易造成感染，但軍中的防疫措施做的很好，每天都會發新的口罩，也規定1天至少量3次體溫，3餐飯前必須洗手及環境消毒，在營區內的所有時間，除了吃飯及睡覺外，基本上都是要戴著口罩的。」

雖然不怕疫情，但最令龔言脩崩潰的是在38、39度的高溫下出操，

▲因為疫情關係，打亂龔言脩的工作計畫。（圖／年代娛樂提供）