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龔言脩4個月暴瘦7公斤　自爆想當「花椰菜」

記者吳雨婕/綜合報導
calendar_today2020-08-09 21:00:00

▲龔言脩當兵的4個月時間，暴瘦7公斤。（圖／年代娛樂提供）
▲龔言脩當兵的4個月時間，暴瘦7公斤。（圖／年代娛樂提供）
新生代歌手龔言脩，因為疫情打亂了原本出片及演唱會計畫，索性在疫情期間入伍服役，一方面盡義務，一方面也減緩疫情所帶來的工作損失。對於之前金六結新兵訓練中心傳出疑似染疫的狀況，剛退伍的他表示：「我是在3月疫情最嚴峻的時候入伍，雖然外界擔心群聚容易造成感染，但軍中的防疫措施做的很好，每天都會發新的口罩，也規定1天至少量3次體溫，3餐飯前必須洗手及環境消毒，在營區內的所有時間，除了吃飯及睡覺外，基本上都是要戴著口罩的。」

雖然不怕疫情，但最令龔言脩崩潰的是在38、39度的高溫下出操，至於工作上的影響，龔言脩表示，去年底開完新歌演唱會之後，本來預計今年3月在上海、北京各有一場演唱會的安排及節目錄製，沒想到一場疫情讓所有活動歸零，活動損失事小，只是工作安排大亂，沒想到也剛好意外接獲兵單，索性就決定入伍，短短4個月的時間竟讓他暴瘦7公斤，朋友們還搞笑地問他：「你是被霸淩還是被處罰不能吃飯？瘦太多了！」

▲龔言脩當兵的4個月時間，暴瘦7公斤。（圖／年代娛樂提供）
▲因為疫情關係，打亂龔言脩的工作計畫。（圖／年代娛樂提供）
因為體型瘦了一圈，龔言脩笑說，因為接下了音樂劇《我的上海天菜》的演出，並首次擔綱男主角，演出頗為吃重，雖然心裡很開心，但劇名裡的「天菜」的標籤讓他有點忐忑，「每次經紀人要減肥，我都當耳邊風，這次好不容易瘦下來，她才滿意的說『這樣才是天菜的樣子嘛』，一直叮囑我不准胖回去。所以現在我除了音樂劇的訓練課程外，也安排了很多健身活動，希望到時候觀眾不要苛求，別把我當『天菜』把我當一顆『花椰菜』就好。」

▲龔言脩當兵的4個月時間，暴瘦7公斤。（圖／年代娛樂提供）
▲龔言脩接下音樂劇演出，擔綱男主角。（圖／年代娛樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

龔言脩 疫情 暴瘦 7公斤 花椰菜

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