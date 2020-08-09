龔言脩4個月暴瘦7公斤　自爆想當「花椰菜」

雖然不怕疫情，但最令龔言脩崩潰的是在38、39度的高溫下出操，至於工作上的影響，龔言脩表示，去年底開完新歌演唱會之後，本來預計今年3月在上海、北京各有一場演唱會的安排及節目錄製，沒想到一場疫情讓所有活動歸零，活動損失事小，只是工作安排大亂，沒想到也剛好意外接獲兵單，索性就決定入伍，短短4個月的時間竟讓他暴瘦7公斤，朋友們還搞笑地問他：「你是被霸淩還是被處罰不能吃飯？瘦太多了！」
因為體型瘦了一圈，龔言脩笑說，因為接下了音樂劇《我的上海天菜》的演出，並首次擔綱男主角，演出頗為吃重，雖然心裡很開心，但劇名裡的「天菜」的標籤讓他有點忐忑，「每次經紀人要減肥，我都當耳邊風，這次好不容易瘦下來，她才滿意的說『這樣才是天菜的樣子嘛』，一直叮囑我不准胖回去。所以現在我除了音樂劇的訓練課程外，也安排了很多健身活動，希望到時候觀眾不要苛求，別把我當『天菜』把我當一顆『花椰菜』就好。」
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