羅霈穎生前「可愛故事」笑翻眾人　于美人感慨萬千

此外，有一位羅霈穎的男房客也特地前來悼念，對方表示羅姐在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，主動給他降了2萬塊的租金，讓他很感動，因此決定前來致哀。
先前于美人預告，要每天講一個羅霈穎的可愛故事給大家聽，這次她開口前猶豫了很久，原來是因為怕被告，于美人說：「羅姐都會嫌我們太胖，於是就告訴大家，怕胖的話一定要去吃哪一家店賣的水果，大家就問為什麼？這時羅姐就回答：『吼，你們都不知道，因為這家水果不甜啊！』」惹得現場哈哈大笑，沖淡哀淒的氣氛。
不過于美人也感慨萬千表示：「其實我在聽到她過世的消息之前，只有4月份送了1個湯給她，而且還是司機送的，因為疫情期間大家比較不要往來，所以我也有好幾個月都沒有跟她見到面了，最後1次見面竟是農曆年前的事情，但這段期間我們都有保持聯絡，唉，我想呼籲大家保持對朋友的關心，因為人生一期一會，可能再見面就是來生了，所以要多多珍惜親情友情，尤其是單身朋友要互相關心一下。」
此外，跟羅霈穎關係很好的前大嫂，今天早上也低調現身靈堂，並帶了一大袋羅霈穎愛吃的甜點。而Makiyo亦再度來到靈堂，並透露：「羅姐8月12日的生日趴，一定會如期舉辦，地點就在靈堂這裡，而且羅姐生前邀請的18個好友都會到！」
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