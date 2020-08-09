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羅霈穎生前「可愛故事」笑翻眾人　于美人感慨萬千

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-09 18:36:26

▲于美人（中）談到羅霈穎的可愛故事，也是感慨連連。（圖／特約記者黃哈利攝）
▲于美人（中）談到羅霈穎的可愛故事，也是感慨連連。（圖／特約記者黃哈利攝）
藝人羅霈穎3日被發現陳屍家中，享年59歲，今（9）日是她靈堂開放的第2天，而于美人更是負責她後事的重要朋友，下午她再度來到靈堂，跟羅的親朋好友商談告別式事宜，但礙於找不到地方，因此到現在仍遲遲未定告別式日期，于美人說：「因為農曆7月大家的習俗，都是趕著7月以前通通要出去，所以我們還在努力！」

此外，有一位羅霈穎的男房客也特地前來悼念，對方表示羅姐在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，主動給他降了2萬塊的租金，讓他很感動，因此決定前來致哀。

先前于美人預告，要每天講一個羅霈穎的可愛故事給大家聽，這次她開口前猶豫了很久，原來是因為怕被告，于美人說：「羅姐都會嫌我們太胖，於是就告訴大家，怕胖的話一定要去吃哪一家店賣的水果，大家就問為什麼？這時羅姐就回答：『吼，你們都不知道，因為這家水果不甜啊！』」惹得現場哈哈大笑，沖淡哀淒的氣氛。

▲于美人（左）拿羅霈穎前大嫂送的甜點給大家吃。（圖／特約記者黃哈利攝）
▲于美人（左）拿羅霈穎前大嫂送的甜點給大家吃。（圖／特約記者黃哈利攝）
不過于美人也感慨萬千表示：「其實我在聽到她過世的消息之前，只有4月份送了1個湯給她，而且還是司機送的，因為疫情期間大家比較不要往來，所以我也有好幾個月都沒有跟她見到面了，最後1次見面竟是農曆年前的事情，但這段期間我們都有保持聯絡，唉，我想呼籲大家保持對朋友的關心，因為人生一期一會，可能再見面就是來生了，所以要多多珍惜親情友情，尤其是單身朋友要互相關心一下。」

▲Makiyo透露羅霈穎生日趴如期舉辦。（圖／特約記者黃哈利攝）
▲Makiyo透露羅霈穎生日趴如期舉辦。（圖／特約記者黃哈利攝）
此外，跟羅霈穎關係很好的前大嫂，今天早上也低調現身靈堂，並帶了一大袋羅霈穎愛吃的甜點。而Makiyo亦再度來到靈堂，並透露：「羅姐8月12日的生日趴，一定會如期舉辦，地點就在靈堂這裡，而且羅姐生前邀請的18個好友都會到！」

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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Makiyo 靈堂 羅霈穎 于美人 可愛故事

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