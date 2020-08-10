面對愛情，許多女生都是被動地接受來自男生的示愛，而如何分辨對方是否真心誠意就非常重要了，不少人都說戀愛中的女生智商普遍下降、容易犯傻，不過，根據搜狐號《良品的星座知識》分析，12星座中有「3星座女」智商非常高，她們是地表最強的「渣男剋星」，絕不會讓自己錯愛一生，快來看看妳是不是其中之一吧！

水瓶座





水瓶女是位非常獨特的女生，她們思維靈活、很有想法，即使在絕望的邊緣也能保持極度冷靜，樂觀的心態也為她們帶來了許多意想不到的好處。當有男生主動表白時，水瓶女雖然會被對方的花言巧語所迷惑，但絕對不會往心裡去，她們明白，有些話只是聽起來悅耳，未必就是真心話。總之，水瓶女有一套自己的愛情觀念，不為外界所動，也沒有誰能改變她們的決定，這樣的瓶女幾乎是無懈可擊的，渣男還是別想動歪腦筋了！



▲地表最強渣男剋星 ！「3星座女」智商超高，絕不錯愛一生。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

處女座







處女屬於那種初看不怎麼起眼，越是細細品味越能得知個中滋味的女生。毫無疑問，她們對自己的高要求成就了自己，才貌雙全的職場佳人，如清水芙蓉般讓人心馳神往。男人在考慮接近處女時都要看看自己是否足夠優秀，光是這樣的情況就能讓許多渣男知難而退，而能接近處女座女生的男生都很有一套，但是那些企圖耍小心思的男生不會被處女看在眼中，帶著自己的小把戲趁早離開吧！這裡只歡迎踏實永恆的真愛。





摩羯座









摩羯雖然說不上情場老手，但是對於人心卻把握得非常細膩。她們對於人間的悲歡離合已經看慣了，沒什麼能真正讓她們動容，除去愛情。愛情一直是摩羯女不敢輕易觸碰的存在，她們還沒遇到適合的人就已經心灰意冷，甚至不敢奢望自己能在最好的年紀遇上對的人，只求此生有人相伴終生。冰冷的空房間裡，摩羯女靜靜地等待愛情的到來，渣男或許也會被這樣的女孩打動。（編輯：許苡晴）



