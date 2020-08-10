🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

「美國陳時中」阿薩爾抵台　黃安、焦糖哥哥反應兩樣情

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-10 11:45:27

▲美國衛生部長阿薩爾訪台，黃安（左圖）、陳嘉行反應兩極化。（圖／黃安微博、陳嘉行臉書）
▲美國衛生部長阿薩爾訪台，黃安（左圖）、陳嘉行反應兩極化。（圖／黃安微博、陳嘉行臉書）
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨（9日）率團抵台，一行人展開3天的訪問行程，並與總統蔡英文、衛生部長陳時中等人會晤，由於阿薩爾是台美斷交後，訪台層級最高的美國內閣官員，因此這趟寶島行格外受到國際關注。然對於阿薩爾訪台，親中藝人黃安、「焦糖哥哥」陳嘉行的反應呈現兩樣情。

▲美國衛生部長阿薩爾（左二）率團搭乘專機抵達台灣。（圖／外交部提供）
▲美國衛生部長阿薩爾（左二）搭專機抵台。（圖／外交部提供）
除了阿薩爾，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）傳出8月底也將訪問台灣，對此，黃安8日在微博發文，語氣極盡嘲諷，「美國衛生部長去了台灣，現在捷克議長也去了，一時間，台灣成了3A級景點？」接著冷笑2聲，「呵呵，還不是配合美國演戲。去吧去吧，盡量表現得入戲點啊。」

黃安並酸川普對TikTok（抖音）、華為的制裁政策，「中國只要宣布蘋果不准使用微信、支付寶，蘋果手機的銷量立馬下降90%！微信、支付寶比蘋果手機重要多了。」更自信嗆：「中國可以打的牌太多了，只是要不要跟一個任期只剩下幾十天的總統賭氣而已。」

相較黃安的氣極敗壞，挺綠的陳嘉行，今稍早轉發阿薩爾凌晨的推特貼文，「很榮幸能到這裡傳達我們對台灣及其身為全球衛生領導者的支持」，陳嘉行表示歡迎美國的到訪，怒問批評我方給美方外交禮遇的人，「今天他們是代表美國政府（總統）來的，酸民和低能政客以為這些人是一般觀光客嗎？」

陳嘉行直言，美國能讓台灣在國際上有立足之地，要什麼禮遇不用客氣，儘管開口，也說：「飛機都停在台灣首都地標前面還看不懂嗎？台美友好，祝福美國早日脫離《武漢肺炎》疫情。」（編輯：楊穎軒）

▲黃安全文。（圖／黃安微博）
▲黃安全文。（圖／黃安微博）
▲陳嘉行評阿薩爾訪台。（圖／陳嘉行臉書）
▲陳嘉行評阿薩爾訪台。（圖／陳嘉行臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

阿薩爾 焦糖哥哥 黃安 台美斷交 陳時中

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽