「美國陳時中」阿薩爾抵台　黃安、焦糖哥哥反應兩樣情

除了阿薩爾，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）傳出8月底也將訪問台灣，對此，黃安8日在微博發文，語氣極盡嘲諷，「美國衛生部長去了台灣，現在捷克議長也去了，一時間，台灣成了3A級景點？」接著冷笑2聲，「呵呵，還不是配合美國演戲。去吧去吧，盡量表現得入戲點啊。」
黃安並酸川普對TikTok（抖音）、華為的制裁政策，「中國只要宣布蘋果不准使用微信、支付寶，蘋果手機的銷量立馬下降90%！微信、支付寶比蘋果手機重要多了。」更自信嗆：「中國可以打的牌太多了，只是要不要跟一個任期只剩下幾十天的總統賭氣而已。」
相較黃安的氣極敗壞，挺綠的陳嘉行，今稍早轉發阿薩爾凌晨的推特貼文，「很榮幸能到這裡傳達我們對台灣及其身為全球衛生領導者的支持」，陳嘉行表示歡迎美國的到訪，怒問批評我方給美方外交禮遇的人，「今天他們是代表美國政府（總統）來的，酸民和低能政客以為這些人是一般觀光客嗎？」
陳嘉行直言，美國能讓台灣在國際上有立足之地，要什麼禮遇不用客氣，儘管開口，也說：「飛機都停在台灣首都地標前面還看不懂嗎？台美友好，祝福美國早日脫離《武漢肺炎》疫情。」（編輯：楊穎軒）
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