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《慶餘年》男星化身律師鬥嘴　遇上他秒變幼稚冤家

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-10 15:10:59

▲田雨從《慶餘年》走紅，在劇中與靳東鬥嘴。（圖 / 中天提供）
▲田雨從《慶餘年》走紅，在劇中與靳東鬥嘴。（圖 / 中天提供）

節奏明快因「鬥嘴」戲碼而成亮點的《精英律師》，敘述一群為捍衛公平正義、為理想奮鬥的律師故事，由靳東、藍盈瑩、因《慶餘年》走紅的田雨及妖嬈美艷的朱珠領銜主演；前來助陣的還有自帶娘娘氣場的蔣欣。首集登場即完美演繹何謂你來我往辯才無礙，唇槍舌戰句句到位。

▲《精英律師》靳東（右）、藍盈瑩主演。（圖
▲《精英律師》靳東（右）、藍盈瑩主演。（圖 / 中天提供）
由靳東飾演的羅檳，在劇中精明幹練、能言善道、女人緣爆棚；田雨（飾 何賽）在劇中是靳東的大學同學，畢業後兩人進入同一間律師事務所，不善交際、死腦筋又愛唱反調的何賽，在戲裡只要和靳東對在一起，成熟男士就瞬間化身為幼稚冤家，而戲外兩位實力派演員依然逗趣，其中田雨為戲換上女裝，那老大爺的姿勢，給靳東見到後簡直笑壞，吵鬧之餘也不忘幫田雨整理粉紅色洋裝。

▲靳東飾演精明幹練的律師。（圖
▲靳東飾演精明幹練的律師。（圖 / 中天提供）
《精英律師》採用單元案件形式，劇中有很多社會相關的話題熱點，由愛生恨、公司糾紛、設計抄襲侵權、兄弟鬩牆以及離婚後的扶養權等各類糾紛，在劇中用生活的案例與大眾做連結，非常能夠引發共鳴，當靳東在戲裡被問到：「挺身而出的成本有多高，你計算過嗎？」霸氣的他回答「我不知道怎麼計算，正義的成本。」雙眼透露出堅定與正義感，完全擄獲觀眾的心。

關鍵字

田雨 慶餘年 幼稚冤家 精英律師 律師

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