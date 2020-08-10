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溫嵐拍戲演到怕　「打小孩打不下去」自己先哭了

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-10 15:31:38

▲溫嵐拍戲拍到害怕，動手不了打小孩。（圖 / 東風提供）
▲溫嵐拍戲拍到害怕，動手不了打小孩。（圖 / 東風提供）
《千金》由港星呂頌賢、台灣女演員潘儀君、歌后溫嵐、新加坡知名女星歐萱等共同演出，劇情講述清末北京醫藥世家遭到陷害蒙受宮廷冤案，潘儀君、溫嵐及歐萱扮演三代不同的女性，在經歷種種磨難後，最後一步步解開迷離的身世和家族還魂丹的秘密。

▲潘儀君（左）、呂頌賢主演《千金》。（圖
▲潘儀君（左）、呂頌賢主演《千金》。（圖 / 東風提供）
劇中溫嵐、潘儀君先後嫁給呂頌賢飾演的方錦前，三人上演了一場兩女共爭一夫的戲，大老婆溫嵐直呼拍戲辛苦，小老婆潘儀君也說自己在戲中受盡屈辱，責怪呂頌賢太貪心，呂頌賢喊冤：「雖然在劇中有兩個老婆，表面上看是坐享齊人之福，其實自己是被逼的，我才是最可憐的人。」他在劇中不但演出大反派，更從25歲演到63歲，由清朝演到民國，是呂頌賢個人演出生涯的大突破。

▲溫嵐從年輕演到老。（圖
▲溫嵐從年輕演到老。（圖 / 東風提供）
第一次涉足電視劇的溫嵐談起拍攝過程有很多苦水，不僅要從年輕演到老，還要在戲中演個女強人，難度可說不小，她在戲裡飾演的大太太需要非常犀利，還要刁難二太太潘儀君，甚至虐待她的小孩，溫嵐：「我有一場戲要打潘儀君的小孩，我演得很壞，但打不下去，結果我自己就哭出來了，導演說你一定要壞，壞到底才會有人看，讓我真的有點怕，拍戲拍到怕了。」也讓溫嵐體會到當演員真的是非常辛苦。

▲呂頌賢說溫嵐是自己的偶像。（圖
▲呂頌賢說溫嵐是自己的偶像。（圖 / 東風提供）
呂頌賢提到跟溫嵐拍戲拍到有幻想症，呂頌賢指出：「我本來很舒服躺著休息，溫嵐經過，我突然就起來了，她就是有那個氣場。」而呂頌賢也是因為溫嵐才演出這齣戲，呂頌賢聲稱：「溫嵐可是我的偶像啊。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

關鍵字

打小孩 溫嵐 千金 先哭 拍戲

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