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金秀賢「辦公桌上」撲吻徐睿知66秒　床上發生關係

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-10 15:23:02

▲《雖然是精神病但沒關係》結局中，金秀賢（左圖上）辦公桌上求和徐睿知熱吻66秒，還到床上進一步發展。（圖／Netflix）
▲《雖然是精神病但沒關係》結局中，金秀賢（左圖上）辦公桌上求和徐睿知熱吻66秒，還到床上進一步發展。（圖／Netflix）
由金秀賢、徐睿知、吳政世主演的《雖然是精神病但沒關係》昨（10日）播出大結局，文英（徐睿知 飾）跟鋼太（金秀賢 飾）重修舊好，男生辦公桌上撲倒女生熱吻66秒，和解後上床發生關係，感情大大升級。自閉症的尚泰（吳政世 飾）如願當插畫家出道，他找到自己的價值，決定不再麻煩弟弟、走出鋼太的保護傘，互動十分感人，完結篇創下自開播以來最高紀錄，以收視率7.3％完美收官。

以下有雷，慎入！！！！！

▲劇中，金秀賢（左圖上）跟徐睿知和好。（圖／Netflix）
▲劇中，金秀賢（上圖上）跟徐睿知和好。（圖／Netflix）
最後一集中，文英因得知生母就是當年殺害鋼太、尚泰兄弟的媽媽後，心存愧疚決定要與他們分開，鋼太不願跟文英分手，學起她倒追自己時的手法，從路邊告白「我愛妳」一路喊回家，女生被男生的舉止感動，辦公桌上熱吻66秒，女生事後更表示「我睏了，想睡覺」，2人共度春宵，不只和解，關係還大躍進。此外，除了文英跟鋼太有情人終成眷屬，朱里（珪瑛 飾）跟相仁（金柱憲 飾）也終於確定彼此心意。 

文英為了尚泰，決定出版他們3人的故事，尚泰如願成了插畫家，在童書《找尋最真實的臉孔》發行後，他拿著出道作品去找過世的母親，樹下唸故事媽媽聽，畫面十分感人；而童書故事中，講述3人開露營車尋找幸福，現實中鋼太也得到一輛露營車，文英跟尚泰先是假裝騙鋼太不想去，最後仍幫他圓夢，3人開心出遊，度過從未有過的幸福時光。 

他們旅遊雖然開心，但尚泰卻表示想回去工作，他說：「我想要畫插畫，畫畫對我來說更有趣。『我現在是被需要的人了』！」鋼太問哥哥：「我不在沒關係嗎？真的不需要我了嗎？」尚泰回應：「鋼太才是鋼太的主人。」他決定長大、不再牽制弟弟，懂事行為讓鋼太落淚，尚泰抱起弟弟表示：「鋼太，謝謝你。」感謝弟弟在自己成長過程中的包容與不離不棄，故事結局溫馨又完美。《雖然是精神病但沒關係》可至Netflix收看。

▲▼尚泰（上圖左）董事長大，不想再牽制弟弟，結局溫馨感人。（圖／Netflix）
▲▼尚泰（上圖左）懂事長大，不想再牽制弟弟，結局溫馨感人。（圖／Netflix）
▲雖然是精神病但沒關係

關鍵字

床上關係 徐睿知 精神病結局 金秀賢 雖然是精神病但沒關係

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