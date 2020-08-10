為何監製新作《孤味》？徐若瑄吐背後原因

徐若瑄與資深剪接大師廖慶松聯手監製的電影《孤味》，找來陳淑芳、謝盈萱、丁寧、孫可芳等實力派，並獲選今年香港國際電影節開幕片。日前公布正式海報，片中飾演三姐妹的謝盈萱、徐若瑄、孫可芳以及孫女陳姸霏，四個女人圍繞著大家長陳淑芳。

顯而易見地，這是一個關於「女人」的故事。





劇本改編自導演許承傑外婆的親身故事，籌備期間，他苦思片中二女兒的角色該找誰演，某天跟朋友喝酒閒聊，對方建議他：「你有沒有考慮找徐若瑄呀？如果你找得了她，我就給你500萬。」





未料，徐若瑄看完劇本後非常喜歡，她表示：「導演非常了解女人，希望這個好電影給全世界看到，《孤味》就是身邊最生活、寫實的題材。」不但答應參演，更主動舉手擔任監製，讓導演不禁對那位朋友笑喊：「你還欠我500萬！」



▲徐若瑄在《孤味》擔任監製跟主演。（圖／威視電影提供）

徐若瑄的人生歷經風浪，她向導演表示：「自己有許多人生經驗，很多關於女人的角度都可以參與在其中。」願意大方分享自身對女人心事的觀察，令許承傑十分感動，「第一次見V姐（徐若瑄）的時候就被她收服了，無論是現場或幕後，她都幫我們非常多。」





得知外婆過世後，許承傑就決定要拍攝一部關於她的故事，故事主軸圍繞在外公過世時，外婆與外公的情人一起籌辦喪禮的特殊經歷，透露該片會著墨在女性角色的心境，因此希望觀眾看完後，更珍惜身旁的她們：「每一個女人，其實都有她們身為大姊、二姊，或者是媽媽的另外一面！」





徐若瑄早先接受訪問時，談及為何會監製該片，正是因為直到當了母親，她才更理解母親的想法，並呼籲讀者：「要多多關心與好好陪伴自己的母親。」《孤味》將於11月6日全台戲院上映。



