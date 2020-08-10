半澤直樹跪求：利用我　牽手魔王「加倍報答」爆超狂火花

以下有第4集劇情，慎入！
半澤直樹得知大和田被伊佐山叛背，提議大和田跟自己聯手，表示：「你恨我也無所謂，我手上有能讓你揚眉吐氣的關鍵，要不要利用我？」大和田原本怒罵對方是「敗犬半澤直樹」走人，最後竟回頭要對方「加倍報答」才促成合作。會議上大和田協助半澤出場，半澤公開伊佐山的骯髒手段，副總裁三笠洋一郎（古田新太 飾）立即與他切割，還逼伊佐山在半澤面前單膝下跪道歉，劇情十分精彩。
香川照之在《半澤2》第4集播完後，把Twitter的頭像換成自己「土下座」的照片，並寫道：「大家看了第4集嗎，我們表兄弟的表演如何？無論如何，這周我說了一堆難聽的話，對此真的很抱歉。所以，我再次更換的新頭像，從圖片深表歉意，請期待下周更加憤怒的劇情！」搞笑道歉文逗樂觀眾。
香川照之自《半澤2》開播後，每集都締造話題，開發的「被施予恩惠的話，必定回饋，這是報恩！」、「你玩完了DEATH」等金句都掀起討論；這回在第4集中，更與半澤直樹聯手對抗伊佐山，讓網友笑稱「香川照之才是主角吧」，他對此表示，很多演出都是即興發揮，舉例第二集吐舌浮誇的橋段，「這場戲是半澤與大和田自下跪後首次碰面，以大和田囂張的態度一定不會只簡單的說『你玩完了』，於是演出當下就浮出了這個表演想法。」《半澤直樹2》1、2集可至friDay影音、KKTV收看。