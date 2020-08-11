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新一代趙敏「撞臉高圓圓」　神仙顏值又水汪大眼

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-11 08:00:00update2020-08-11 08:09:15

▲陳鈺琪貌似高圓圓。（圖 / 中視提供）
▲陳鈺琪貌似高圓圓。（圖 / 中視提供）

《倚天屠龍記》翻拍過多版電視劇，連女星高圓圓也曾飾演過周芷若一角，清麗模樣深受觀眾喜愛，而電視台正熱播的新版《倚天屠龍記》，飾演趙敏的大陸女星陳鈺琪，水汪汪的大眼睛，網友認為她眉宇之間貌似高圓圓，甚至稱讚陳鈺琪擁有「神仙顏質」。

▲陳鈺琪飾新一代趙敏。（圖
▲陳鈺琪飾新一代趙敏。（圖 / 中視提供）
▲高圓圓是公認的大美人。（圖／翻攝微博）
▲高圓圓曾演過周芷若。（圖／翻攝高圓圓工作室微博）
接下金庸武俠劇《倚天屠龍記》戲約，陳鈺琪透露還沒拍戲之前就都看過前輩張敏、賈靜雯演出的版本，接戲之後，更把所有的原著以及電影、電視劇都看過一遍，為戲做足功課。她眼中的「趙敏」，是一個霸氣、聰明又果斷的女性，能演出這角色自然備感榮幸，也算是圓夢，只是相對地壓力也很大。武俠劇免不了打戲，拍攝《倚天》則讓她學會騎馬，也因此愛上騎馬。

▲《香蜜沉沉燼如霜》陳鈺琪和鄧倫（左）合作。（圖
▲《香蜜沉沉燼如霜》陳鈺琪和鄧倫（左）合作。（圖 / 中視提供）
她所主演的《香蜜沉沉燼如霜》劇中她飾演魔界公主鎏英，打戲也很多，她提及這是她演過最熱的一部戲，因為必須穿著盔甲在高溫環境拍攝，只要一進棚，身體就沒乾過，連褲子都能擰水。而這樣的努力並沒有白費，在《香蜜》播出後，她透露走在路上都會被人認出。

關鍵字

高圓圓 陳鈺琪 趙敏 倚天屠龍記 顏值

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