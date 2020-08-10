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美女老闆首次帶全家出國慘遇劫機　「犯人長相超無害」！

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-10 22:52:44

▲片中，美女老闆嚴正花（左）帶著家人出國，遇到「長相無害」的李相侖劫機。（圖／采昌）
▲片中，美女老闆嚴正花（左）帶著家人出國，遇到「長相無害」的李相侖劫機。（圖／采昌）
南韓最新動作喜劇《特務搞飛機》找來嚴正花、朴誠雄、李善彬、李相侖等人出演，他們換上制服，以「明星轉學生」身分上《認識的哥哥》宣傳，A咖陣容8日播出後掀起討論。該片講述美女老闆娘首次帶家人出國，結果遇上壞人劫機，主持人都認為朴誠雄就是反派，未料恐怖分子卻是「長相無害」的李相侖飾演，議論紛紛亂編劇情，十分爆笑。 

▲李相侖（左起）、嚴正花、李善彬、朴誠雄上節目宣傳。（圖／李善彬IG）
▲李相侖（左起）、嚴正花、李善彬、朴誠雄上節目宣傳。（圖／李善彬IG）
李相侖首度錄製《認識的哥哥》，卻意外展現高超的口才與綜藝感，主持人之一的李壽根說：「李相侖給人一種李昇基的感覺。」而曾跟李昇基主持《家師父一體》的李相侖就回：「我的綜藝感就是從李昇基那邊學來的。」還開玩笑說：「而昇基是從姜鎬童那邊學習的，所以要是我做得不好，就是鎬童教得不好。」一席話讓主持人姜鎬童相當慌張。 

由於朴誠雄時常演反派，當嚴正花介紹劇情時，眾主持人紛紛一口咬定朴誠雄就是在片中劫機的恐怖分子，當李相侖揭曉自己才是反派後，全場相當訝異，甚至開始亂編劇情，硬要把朴編成「反轉」後的最終大反派，讓當事人哭笑不得，順勢表示：「對啊，剛接到劇本的時候，最一開始也是先看反派角色的部分。」 

該片劇情描述人氣麻花店老闆娘美英（嚴正花 飾），儘管生活艱困仍非常珍惜家人。某日，美英意外獲得夏威夷旅行的機會，她帶著電腦修理高手老公石煥（朴誠雄 飾）與女兒，展開人生首次的海外之旅。就在她們準備登機時，一群恐怖分子也登上同一班機，並在起飛後不久劫持整架班機。眼看人生最大的幸福即將變調，為了拯救家人與其他乘客，美英決定放下平凡過往，展現她隱藏已久的內功，開始營救全機乘客。《特務搞飛機》9月4日至6日進行口碑場，9月12日正式在台上映。

▲▼朴誠雄（上圖右）長得比李相侖兇，被誤認是電影裡的劫機恐怖分子。（圖／采昌）
▲▼朴誠雄（上圖右）長得比李相侖凶，被誤認是電影裡的劫機恐怖分子。（圖／采昌）
▲李相侖

關鍵字

犯人 特務搞飛機 劫機 美女老闆 長相無害

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