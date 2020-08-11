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是妳嗎？最了解男人的「4星座女」曝光！總能一眼看穿他

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 07:32:23

▲根據《艾菲爾星座塔羅》分析，12星座中有「4星座女」超了解男人，總能一眼看穿他。（示意圖／圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲根據《艾菲爾星座塔羅》分析，12星座中有「4星座女」超了解男人，總能一眼看穿他。（示意圖／圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
就像很多男人不了解女人一樣，其實很多女人也猜不透身邊男人在想什麼，如果能了解一個男人的話，那麼這個女生一定是能駕馭住對方，並且在感情上也會是一個贏家。而根據《艾菲爾星座塔羅》分析，12星座中有「4大星座女」非常了解男人，總能一眼看穿他們在想什麼。

雙子女：懂得揣摩男人的心思


雙子女是個跟人來往比較用心的人，而且她們很懂得察言觀色，透過一些小細節就能夠看穿一個人。尤其是在異性來往方面，雙子女總是很懂得揣摩男人的心思，所以每次都能應對自如，不僅容易激起男人對他們的好奇心，還更懂得如何駕馭對方。

巨蟹女：來往的異性很多

巨蟹女的個性屬於比較溫柔、善解人意的那一種，她們總是很認真的聽別人說話，在異性面前也總是一副嬌弱可愛的樣子，因此很多異性都喜歡跟巨蟹女聊天，把她們當成是很好的朋友，甚至是紅顏知己。而巨蟹女來往的異性朋友實在太多了，自然他們對男人的了解也會更深。

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▲最了解男人的「4星座女」曝光！總能一眼看穿他。（示意圖／取自pixabay興
射手女：很有經驗


射手女是情場老手了，她們在感情上比較隨性，並不是說要在一棵樹上吊死，射手女是有過多段戀情的，而且每一次談戀愛，她們都會更了解一個男人的各種脾性，並且知道怎麼應對這類人，也懂得對方的心思，因此射手女通常只需一眼就能看穿眼前男人的真面目。

雙魚女：換位思考


雙魚女其實之所以懂得男人，並不是因為她們有什麼特殊本事，而是因為雙魚女是個懂得換位思考的人。她們不僅會照顧到自己的情緒，也會照顧到其他人的，自己不想做的事也不會強迫對方去做，總是能平衡的看待雙方間的問題，所以在處理男女問題上她們都很心平氣和。（編輯：許苡晴）

關鍵字

感情 星座 艾菲爾星座塔羅 最了解男人 一眼看穿

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