是妳嗎？最了解男人的「4星座女」曝光！總能一眼看穿他

雙子女：懂得揣摩男人的心思
雙子女是個跟人來往比較用心的人，而且她們很懂得察言觀色，透過一些小細節就能夠看穿一個人。尤其是在異性來往方面，雙子女總是很懂得揣摩男人的心思，所以每次都能應對自如，不僅容易激起男人對他們的好奇心，還更懂得如何駕馭對方。
巨蟹女：來往的異性很多
巨蟹女的個性屬於比較溫柔、善解人意的那一種，她們總是很認真的聽別人說話，在異性面前也總是一副嬌弱可愛的樣子，因此很多異性都喜歡跟巨蟹女聊天，把她們當成是很好的朋友，甚至是紅顏知己。而巨蟹女來往的異性朋友實在太多了，自然他們對男人的了解也會更深。
射手女：很有經驗
射手女是情場老手了，她們在感情上比較隨性，並不是說要在一棵樹上吊死，射手女是有過多段戀情的，而且每一次談戀愛，她們都會更了解一個男人的各種脾性，並且知道怎麼應對這類人，也懂得對方的心思，因此射手女通常只需一眼就能看穿眼前男人的真面目。
雙魚女：換位思考
雙魚女其實之所以懂得男人，並不是因為她們有什麼特殊本事，而是因為雙魚女是個懂得換位思考的人。她們不僅會照顧到自己的情緒，也會照顧到其他人的，自己不想做的事也不會強迫對方去做，總是能平衡的看待雙方間的問題，所以在處理男女問題上她們都很心平氣和。（編輯：許苡晴）