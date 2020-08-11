羅霈穎追思會時間、大哥詩文曝　未來「與父親長眠桃園」

于美人透露羅霈穎父女的小故事，她說羅妹妹在父親過世後常做惡夢，夢到自己哭著跟爸爸說對不起，因為沒能完成父母看著女兒出嫁的期待，「她跟著自己的本心走，父親過世後難免想起往事，但所有恩怨就留在人間吧。」正因為如此，選擇將2人安放一起，也算女兒對爸爸的告慰。
據于美人所述，羅妹妹的追思告別式將在8月15日舉行，地點還沒確定，並採火化的方式與父親長眠桃園的墓地，而非先前外傳、豬哥亮所葬的基隆擁恆文創園區。
另外，于美人今也曝光羅霈穎詩人大哥羅青哲（筆名羅青）寫給妹妹的一首詩，當中寫道：「盛夏永別。她一生未婚，一直是羅家最小的妹妹，匆匆告別了我們近一甲子的手足情緣，留下了無盡的錯愕與深深的痛惜。」字句藏著對妹妹離開得不捨與想念，令人鼻酸。（編輯：楊穎軒）
羅青哲詩詞全文
盛夏最高亢的蟬鳴
---痛悼小妹霈穎猝然辭世 羅青
從盛夏最明亮的一道曙光中
妳呱呱墜地，啼中含笑
有如蟬鳴，舒展清晨第一聲嘹亮
由近而遠，由弱而強---傳遍天下
而蟬是一架微型迷你的
聲音除濕機
把淹沒水底的陳年回憶
烘乾成天邊糾纏的白雲
讓倔強的閃電
在黑夜中突破腐舊的偽善禁忌
任豪爽的笑聲
在風雨中泯滅無謂的蒜皮恩仇
從盛夏最熾熱的正午日色中
妳身形一轉，發熱發光
有如蟬蛻，留下一身透明的軀殼
瞬間變身，重新隱入----強光之中
後記：比我小十二歲的舍妹羅璧玲霈穎，出生於盛夏，在六十誕辰前十日，與盛夏永別。她一生未婚，一直是羅家最小的妹妹，匆匆告別了我們近一甲子的手足情緣，留下了無盡的錯愕與深深的痛惜。在此特以小詩一首，輓聯一幅，遙祭她在天之靈。聯曰：「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉。」上聯用「漢隸」雄渾潑辣之筆，寫妹妹戲說玩世的影視演藝生涯；下聯用「漢簡」爽利舒展之筆，寫妹妹整潔任性的日常家居生活。輕快之筆。