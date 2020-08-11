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羅霈穎追思會時間、大哥詩文曝　未來「與父親長眠桃園」

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-08-11 13:40:50update2020-08-11 14:03:05

▲于美人（右圖）公布羅霈穎追思會時間及長眠地。（圖／冬瓜行旅提供、記者林柏年攝）
▲于美人（右圖）公布羅霈穎追思會時間及長眠地。（圖／冬瓜行旅提供、記者林柏年攝）
59歲資深女星羅霈穎猝逝，各界哀痛，近日政界、藝界友人先後前往靈堂弔唁，閨密于美人今（11日）稍早受訪表示，告別式確定於8月15日舉辦，羅姐未來將和父親長眠於桃園擁恆文創園區。

▲于美人提供羅霈穎靈堂使用的遺照。（圖／羅霈穎臉書）
▲于美人（下圖）透露，羅霈穎告別式於15日舉行，未來將長眠擁恆文創園區。（圖／羅霈穎臉書、記者林柏年攝）
▲于美人（下圖）透露，羅霈穎告別式於15日舉行，未來羅姐將長眠擁恆文創園區。（圖／羅霈穎臉書、記者林柏年攝）
于美人透露羅霈穎父女的小故事，她說羅妹妹在父親過世後常做惡夢，夢到自己哭著跟爸爸說對不起，因為沒能完成父母看著女兒出嫁的期待，「她跟著自己的本心走，父親過世後難免想起往事，但所有恩怨就留在人間吧。」正因為如此，選擇將2人安放一起，也算女兒對爸爸的告慰。

據于美人所述，羅妹妹的追思告別式將在8月15日舉行，地點還沒確定，並採火化的方式與父親長眠桃園的墓地，而非先前外傳、豬哥亮所葬的基隆擁恆文創園區。

另外，于美人今也曝光羅霈穎詩人大哥羅青哲（筆名羅青）寫給妹妹的一首詩，當中寫道：「盛夏永別。她一生未婚，一直是羅家最小的妹妹，匆匆告別了我們近一甲子的手足情緣，留下了無盡的錯愕與深深的痛惜。」字句藏著對妹妹離開得不捨與想念，令人鼻酸。（編輯：楊穎軒）

▲于美人朗讀羅青哲寫給妹妹羅霈穎的詩。（圖／記者林柏年攝）
▲于美人朗讀羅青哲寫給妹妹羅霈穎的詩。（圖／記者林柏年攝）
羅青哲詩詞全文

盛夏最高亢的蟬鳴

---痛悼小妹霈穎猝然辭世    羅青

 

從盛夏最明亮的一道曙光中

妳呱呱墜地，啼中含笑

有如蟬鳴，舒展清晨第一聲嘹亮

由近而遠，由弱而強---傳遍天下

 

而蟬是一架微型迷你的

聲音除濕機

把淹沒水底的陳年回憶

烘乾成天邊糾纏的白雲

 

讓倔強的閃電

在黑夜中突破腐舊的偽善禁忌

任豪爽的笑聲

在風雨中泯滅無謂的蒜皮恩仇

 

從盛夏最熾熱的正午日色中

妳身形一轉，發熱發光

有如蟬蛻，留下一身透明的軀殼

瞬間變身，重新隱入----強光之中

 

後記：比我小十二歲的舍妹羅璧玲霈穎，出生於盛夏，在六十誕辰前十日，與盛夏永別。她一生未婚，一直是羅家最小的妹妹，匆匆告別了我們近一甲子的手足情緣，留下了無盡的錯愕與深深的痛惜。在此特以小詩一首，輓聯一幅，遙祭她在天之靈。聯曰：「倔強豪爽大俠女，活潑淘氣小美眉。」上聯用「漢隸」雄渾潑辣之筆，寫妹妹戲說玩世的影視演藝生涯；下聯用「漢簡」爽利舒展之筆，寫妹妹整潔任性的日常家居生活。輕快之筆。

關鍵字

羅霈穎 告別式 于美人 擁恆文創園區 追思會

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