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影帝告白女星「我覺得她很可愛」　曝拍戲現場兩人互動

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-11 15:22:40

▲莫子儀（右）認為程予希很可愛。（圖 / 七十六号原子提供）
▲莫子儀（右）認為程予希很可愛。（圖 / 七十六号原子提供）

《追兇500天》女主角小薰劇中被當殺夫嫌疑犯，為刻劃角色心理狀態常頂素顏拍攝，尤其只要是被偵訊場次就絕對不上妝，「我不可以漂漂亮亮，要不然感覺會很欠罵。」而劇中偵訊她的莫子儀、程予希，兩人拍攝期間常在劇外聊天營造默契，與程予希首次合作的莫子儀更直言「我覺得她很可愛。」

▲小薰素顏上陣，複合角色需求。（圖
▲小薰素顏上陣，符合角色需求。（圖 / 七十六号原子提供）
莫子儀坦言自己算是一個比較內向與沉默的人，平常不管是工作或是生活當中，不太跟人接觸，尤其工作時更不太會與人聊表演的事，「我自己有個顧忌是，因為我可能在這個階段對年輕演員是比較有經驗的前輩，所以要更謹慎不能夠隨便去指導別人。」他也認為自己通常給人的印象就是「臉很臭、不喜歡說話、不要靠近我」，是一種大家會儘量遠離他的一個狀態，「但在這個狀態下，予希還是很喜歡的跑來找我說話，我就覺得她怎麼這麼可愛。」

▲程予希、莫子儀首度合作。（圖
▲程予希（左）、莫子儀首度合作。（圖 / 七十六号原子提供）
相對程予希一開始認為莫子儀是個話少又蠻神秘的人，「很怕被句點，心想完蛋了，我們會不會到殺青都聊不到兩句話。」但程予希在接觸後才發現莫子儀是一個完全沒有架子的前輩，她透露進入拍攝後，每回只要導演一喊卡，她就會像學生一樣問莫子儀：「你剛覺得有需要調整的嗎？他就會說：『沒有，我覺得很好。』」程予希聽到這樣回覆就像吃了一顆定心丸，良好互動下也一同打造劇本以外沒想到的驚喜。

關鍵字

北影影帝 追兇500天 莫子儀 程予希 告白

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