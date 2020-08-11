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男星為「圍棋女神」頂下書店　好友助攻走出情傷

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-11 19:34:04

▲蕭子墨（左）因「圍棋女神」黑嘉嘉療情傷。（圖 / 劇組提供）
▲蕭子墨（左）因「圍棋女神」黑嘉嘉療情傷。（圖 / 劇組提供）

去年擔任台北電影節非常新人的蕭子墨，在新戲《不讀書俱樂部》裡為了挽回前女友，決定把他們曾經相戀定情的書店頂下來，期待重新上門的⼀天。JR紀言愷在戲中幫助蕭子墨走出情傷陰影，而在《誰是被害者》搶眼演出的李沐，飾演蕭子墨的妹妹，新戲裡俏皮造型更令人耳目一新！至於有「圍棋女神」之稱的影壇新秀黑嘉嘉，正是飾演消失的前女友，也正是這間書店撐著不歇業的原因。 

▲李沐（左）飾演蕭子墨的妹妹。（圖
▲李沐（左）飾演蕭子墨的妹妹。（圖 / 劇組提供）
曾參與電影、金穗短片演出的蕭子墨，這次首度主演網劇《不讀書俱樂部》，對他來說是一次新鮮的嘗試，戲中飾演失戀而逃避現實的文青，多虧好哥兒們JR紀言愷以及妹妹李沐，幫忙走出苦等前女友黑嘉嘉回頭的情傷。JR紀言愷不僅擔當暖男之外，戲中的角色身為健身達人，更預告有機會一展好身材。

▲JR紀言愷在戲中幫助蕭子墨走出情傷。（圖
▲JR紀言愷在戲中幫助蕭子墨走出情傷。（圖 / 劇組提供）
舞台劇《不讀書俱樂部》曾於韓國大邱國際音樂劇節得獎，這次首度影像化為迷你戲劇，新戲目前正在如火如荼拍攝中，全劇也可望在今年底之前推出。由蕭子墨、JR紀言愷、李沐、張再興、林映唯、陳加恩攜手主演，黑嘉嘉特別演出。

關鍵字

圍棋女神 不讀書俱樂部 情傷 書店 黑嘉嘉

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