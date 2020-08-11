女神「老公過世」秒忘名字　當寡婦直喊：好寂寞

曹承佑被問到飾演的「黃始木」魅力，透露接演第二季的壓力太大，雖然看似承接第一季的故事，但第二季的劇情完全不同，建議大家趕快補追第一季複習劇情，並說第二季依舊是個不協調的世界、不合理也不會消失，但黃始木要走的路不會被輕易動搖，只會跟著一條路走，這就是主角獨特的魅力。
他在第一季裡有很多獨自吃湯飯的畫面，讓觀眾印象深刻，被問到第二季的菜單是否有更新？曹承佑煞有其事地回應：「黃始木喝了可樂！很厲害吧！而且這是有含意的。」沒想到此話引來導演朴鉉錫和其他演員一臉疑惑，導演還在旁邊小聲說：「不是雪碧嗎？」曹承佑起初還肯定否認，之後才想起的確是雪碧，笑翻全場。
尹世雅在劇中飾演父親被關、先生李昌俊跳樓自殺的韓喬集團新接班人李妍在，預計在第二季中有亮眼表現。她記者會上先糗忘老公李昌俊（劉在明 飾）的名字，之後透露如今老公不在了，她有義務要把角色演好，還對鏡頭喊話：「在明哥，我好寂寞喔！也好想念你，我有很努力拍攝，希望你會看得開心喔！」
新加入本劇的田慧振之前曾多次飾演警察，所以在收到導演邀約，看到角色是警察廳情報部長時心裡猶豫很久，擔心再度演警察會缺乏突破，但在看過《秘密森林》後感受到作品魅力，非常想參與新一季的演出而決定接拍。裴斗娜還趁機「愛的告白」田慧振，表示她是自己的「模仿偶像」，讓田慧振開心直呼不敢相信。
《秘密森林》於2017年首播，劇情描述失去情感知覺的檢察官黃始木（曹承佑 飾）與正義的警察韓汝珍（裴斗娜 飾）一同揭開檢察廳內部祕密，捕捉真正罪犯的故事，檢警精彩的聯手以及與暗黑高層勢力的對決，不到最後一刻無法得知真相的緊湊劇情，被粉絲們推崇為燒腦神劇。
《秘密森林2》的起點設定為民政首席李昌俊（劉在明 飾）死後2年，黃始木檢察官雖然也做過國務總理的特檢，但是輾轉於地方檢察官，韓汝珍雖然熱愛現場工作，如今卻成為了專做行政工作的警察。在一次偶然的事件中，檢警事件浮出水面，黃始木與韓汝珍再次相遇，一同站在檢警調查權調最前線的對立點，解決一連串的事件並揭露被隱瞞的真相。
本季新增了檢察系統內最高掌權人「禹太夏」（崔武成 飾），視為守護檢察權的先鋒人物；以及第一位女性警察廳情報部長「崔炳」（田慧振 飾），她為了替警察爭取更大的調查權，是玩弄權力的野心家。新一季在有了兩位實力派演員的加入，後續發展及鬥智劇情備受期待。《秘密森林2》8月15日起，每周六、日晚上九點半與韓國同天在Netflix獨家更新。
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