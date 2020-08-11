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女神「老公過世」秒忘名字　當寡婦直喊：好寂寞

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-11 19:39:23

▲尹世雅在《秘密森林2》中當寡婦，突然忘記劇裡老公的名字。（圖／Netflix）
▲尹世雅在《秘密森林2》中當寡婦，突然忘記劇裡老公的名字。（圖／Netflix）
韓劇《秘密森林》續集《秘密森林2》睽違3年終於將在15日播出，主要演員群李浚赫、尹世雅、曹承佑、裴斗娜、崔武成、田慧振今（11日）出席記者會，因第一季尹世雅丈夫過世成寡婦，她會上忘記劇中已故老公的名字，表示寂寞仍會演好角色。而曹承佑本季「菜單」從湯飯換成雪碧，卻否認表示是「可樂」，害全場演員一臉疑惑，十分爆笑。

▲李浚赫（左起）尹世雅、曹承佑、裴斗娜、崔武成、田慧振出席記者會。（圖／Netflix）
▲李浚赫（左起）尹世雅、曹承佑、裴斗娜、崔武成、田慧振出席記者會。（圖／Netflix）
曹承佑被問到飾演的「黃始木」魅力，透露接演第二季的壓力太大，雖然看似承接第一季的故事，但第二季的劇情完全不同，建議大家趕快補追第一季複習劇情，並說第二季依舊是個不協調的世界、不合理也不會消失，但黃始木要走的路不會被輕易動搖，只會跟著一條路走，這就是主角獨特的魅力。 

他在第一季裡有很多獨自吃湯飯的畫面，讓觀眾印象深刻，被問到第二季的菜單是否有更新？曹承佑煞有其事地回應：「黃始木喝了可樂！很厲害吧！而且這是有含意的。」沒想到此話引來導演朴鉉錫和其他演員一臉疑惑，導演還在旁邊小聲說：「不是雪碧嗎？」曹承佑起初還肯定否認，之後才想起的確是雪碧，笑翻全場。 

▲曹承佑接演續集壓力大。（圖／Netflix）
▲曹承佑接演續集壓力大。（圖／Netflix）
尹世雅在劇中飾演父親被關、先生李昌俊跳樓自殺的韓喬集團新接班人李妍在，預計在第二季中有亮眼表現。她記者會上先糗忘老公李昌俊（劉在明 飾）的名字，之後透露如今老公不在了，她有義務要把角色演好，還對鏡頭喊話：「在明哥，我好寂寞喔！也好想念你，我有很努力拍攝，希望你會看得開心喔！」 

新加入本劇的田慧振之前曾多次飾演警察，所以在收到導演邀約，看到角色是警察廳情報部長時心裡猶豫很久，擔心再度演警察會缺乏突破，但在看過《秘密森林》後感受到作品魅力，非常想參與新一季的演出而決定接拍。裴斗娜還趁機「愛的告白」田慧振，表示她是自己的「模仿偶像」，讓田慧振開心直呼不敢相信。 

▲新加入的田慧振本季飾演警察。（圖／Netflix）
▲新加入的田慧振本季飾演警察。（圖／Netflix）
《秘密森林》於2017年首播，劇情描述失去情感知覺的檢察官黃始木（曹承佑 飾）與正義的警察韓汝珍（裴斗娜 飾）一同揭開檢察廳內部祕密，捕捉真正罪犯的故事，檢警精彩的聯手以及與暗黑高層勢力的對決，不到最後一刻無法得知真相的緊湊劇情，被粉絲們推崇為燒腦神劇。 

《秘密森林2》的起點設定為民政首席李昌俊（劉在明 飾）死後2年，黃始木檢察官雖然也做過國務總理的特檢，但是輾轉於地方檢察官，韓汝珍雖然熱愛現場工作，如今卻成為了專做行政工作的警察。在一次偶然的事件中，檢警事件浮出水面，黃始木與韓汝珍再次相遇，一同站在檢警調查權調最前線的對立點，解決一連串的事件並揭露被隱瞞的真相。 

本季新增了檢察系統內最高掌權人「禹太夏」（崔武成 飾），視為守護檢察權的先鋒人物；以及第一位女性警察廳情報部長「崔炳」（田慧振 飾），她為了替警察爭取更大的調查權，是玩弄權力的野心家。新一季在有了兩位實力派演員的加入，後續發展及鬥智劇情備受期待。《秘密森林2》8月15日起，每周六、日晚上九點半與韓國同天在Netflix獨家更新。

▲《秘密森林2》即將播出。（圖／Netflix）
▲《秘密森林2》即將播出。（圖／Netflix）
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