專訪／林柏宏、謝欣穎「誤會」大了　記者會雪上加霜

「她講了一句話讓我覺得滿受傷的，記者問她說『妳對柏宏的感覺怎麼樣？』結果她居然對記者說『我覺得我們頻率不搭欸』，當天回家我就想『嗯，要好好調整一下自己！』」林柏宏說。

這真是誤會大了！林柏宏和謝欣穎，原來在第一次合作電影《怪胎》之前，從來不認識彼此，甚至又因為開拍記者會上的這一番對話，讓彼此誤解加深，林柏宏心裡默默地想：「記者會那時候，的確我們沒有一起拍過戲，只有讀過《怪胎》劇本一次，但我覺得讀本的時候還滿順利的啊，也聊得很正常，而且我還帶水果給大家吃……。」

▲林柏宏坦言自己一開始有點介意謝欣穎的話。（圖／記者陳人豪攝）

但當謝欣穎聽到林柏宏的「心酸」，先是一陣爽朗大笑，然後才說：「我講話太直接了啦，但我不是那個意思，因為記者會之前我們只有讀本一次，還不太熟，因此被媒體問到這個問題，我就想『怎麼辦怎麼辦，我們兩個完全沒有時間相處」』。」

至於會講出「我們頻率不搭欸」，完全是因為林柏宏在《六弄咖啡館》給謝欣穎的印象實在太深了，她說：「因為大家都說他《六弄》是本色演出，所以當時我印象中的他，感覺就像裡頭那樣痞痞的，本來我想說跟痞痞、很放得開的人，我們相處起來應該不會那麼緊張吧，因為我是很容易緊張的人，結果後來我跟他讀本之後，卻發現他這個人怎麼那麼乖啊，好客氣喔，就覺得有一種被包住的距離感，感覺這個人我如果跟他開玩笑，他應該聽不懂，或是我們二個會玩不起來，所以在心裏有了這些先入為主的觀念。」

▲謝欣穎（左）和林柏宏有默契，居然是因為愛聊家常小事。（圖／牽猴子）

事實上，林柏宏在拍片之前也是很害怕的，他說：「我怕跟她講話她不理我，可能會覺得我很無聊之類的，或者覺得我很吵，我記得後來又有一次排練，帶著黑糖蛋糕給大家吃，當下所有工作人員都「哇〜〜謝謝謝謝！」然後她就冷冷那樣飄過來，我看到她沒有吃，應該是覺得跟我頻率不搭吧（全場大笑），但是後來整天排練的結尾，她有吃一下，我才覺得『喔，她還是願意接受我的小禮物』。」

讀本跟排練達4、5次，並且每次都相處至少8小時

▲哪有什麼不搭啊，林柏宏（左）、謝欣穎戲裡戲外都超搭的。（圖／牽猴子）

我原本想像的謝欣穎，或者是我看到在銀幕上的謝欣穎，會覺得她是跟我差非常多的人，就覺得她是一個很酷的女生，但原來她也有很務實、很家常的那一面，才發現她跟我根本是同路人，因為我們都很喜歡聊做家事啊、洗碗煮飯這種生活瑣事，很巧，她是金牛座的，我的月亮也在金牛，所以我們二個這個部份滿共通的。」

謝欣穎也馬上附和說：「對！我很難得可以遇到一個、願意跟我聊這些很瑣碎事的人，而且跟他講了一件事情之後，他居然可以很自然的回，變到後面我開始會去問他一些很無聊的事情，雖然是垃圾話，但我很認真問他，他也很認真回答我。」這時林柏宏也忍不住了，「我記得有一些問題妳問完，我答不出來，我還回家查，隔天再來告訴妳（謝大笑），因為如果她問了一個問題我不知道，沒有幫她解答的話，我就會很糾結。」

▲兩人片中的合拍，相當有觀眾緣。（圖／牽猴子）

而這種拍戲等待空檔聊的家常小事，竟成了

連連得到2個國際獎項的觀眾獎，可見