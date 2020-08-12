🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

愛情運旺到年底！3星座必修成正果　榜首有好「孕」降臨

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 13:52:08

▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布愛情運旺到年底的「3星座」，榜首有好「孕」降臨。（圖／取自 pixabay ）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布愛情運旺到年底的「3星座」，榜首有好「孕」降臨。（圖／取自 pixabay ）
今（2020）年已經走過一半多，若覺得上半年桃花、感情運勢不如意也別氣餒，知名塔羅牌老師「艾菲爾」近日就揭曉了下半年愛情運極佳的「3大星座」，將會一路旺到年底，且高機率能修成正果，第一名甚至還能喜迎「好孕」，快來看看自己有無上榜吧！

第三名：巨蟹座

對巨蟹而言，現在起一路到年底，都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。下半年大吉星「木星」在巨蟹的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令巨蟹魅力大增，追求者一波波到來，即使巨蟹標準再高，也能如願挑選到心目中理想的另一半，兩人以結婚為前提交往，大有希望在年底前互許終身；至於有伴者只要繼續堅定信念，最後身邊的所有人都會祝福你們。

▲一名女網友指出，男友非常喜歡以綽號來稱呼她，但她卻坦言對方取的綽號讓他非常不滿。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲愛情運旺到年底！3星座必修成正果，榜首有好「孕」降臨。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
第二名：天秤座

下半年是天秤建立家庭的最佳時機，有守護星和愛情吉星的「金星」加持，無論有伴或單身者，想婚、想成立屬於自己家庭的念頭都特別強烈。單身者會認識一位充滿魅力又優雅的成熟對象，他完全符合你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂；有伴者則別著急，你的另一半早就在偷偷籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭很快就能實現。

第一名：處女座

下半年處女座的愛情很快就能穩定下來，幸福即將降臨。幸運之星「木星」很快就要在處女的愛情宮恢復順行了，這為處女帶來穩定甜蜜的愛情能量，不管是單身或有伴者，你的愛情即將要修成正果！單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並非典型高富帥，但卻把整顆心都掏給你，且願意給你承諾，讓你享有滿滿的安全感；有伴者也很快就能定下彼此，且木星進「愛情宮」代表有子女運，你倆的好「孕」氣很快就會降臨！（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

修成正果 好孕 愛情運 桃花 星座

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽