愛情運旺到年底！3星座必修成正果　榜首有好「孕」降臨

第三名：巨蟹座
對巨蟹而言，現在起一路到年底，都很容易遇見真愛，更不排除閃婚的可能。下半年大吉星「木星」在巨蟹的婚姻宮恢復順行，這份愛情能量令巨蟹魅力大增，追求者一波波到來，即使巨蟹標準再高，也能如願挑選到心目中理想的另一半，兩人以結婚為前提交往，大有希望在年底前互許終身；至於有伴者只要繼續堅定信念，最後身邊的所有人都會祝福你們。
第二名：天秤座
下半年是天秤建立家庭的最佳時機，有守護星和愛情吉星的「金星」加持，無論有伴或單身者，想婚、想成立屬於自己家庭的念頭都特別強烈。單身者會認識一位充滿魅力又優雅的成熟對象，他完全符合你對結婚伴侶的條件，而對方也等不及想與你步入禮堂；有伴者則別著急，你的另一半早就在偷偷籌備婚事了，屬於你們的甜蜜家庭很快就能實現。
第一名：處女座
下半年處女座的愛情很快就能穩定下來，幸福即將降臨。幸運之星「木星」很快就要在處女的愛情宮恢復順行了，這為處女帶來穩定甜蜜的愛情能量，不管是單身或有伴者，你的愛情即將要修成正果！單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並非典型高富帥，但卻把整顆心都掏給你，且願意給你承諾，讓你享有滿滿的安全感；有伴者也很快就能定下彼此，且木星進「愛情宮」代表有子女運，你倆的好「孕」氣很快就會降臨！（編輯：許苡晴）
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