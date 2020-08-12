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嫌《天之驕女》連體嬰畫面粗糙　原PO慘被眾人砲轟

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-12 14:33:46

▲《天之驕女》林萱瑜（右）、曾智希飾演連體嬰姊妹。（圖 / 三立提供）
▲《天之驕女》林萱瑜（右）、曾智希飾演連體嬰姊妹。（圖 / 三立提供）

新八點檔《天之驕女》主打連體嬰姊妹的故事，也是台劇第一個開創拍攝連體嬰題材的戲劇，播出後討論不斷，有網友卻在Dcard上發文表示「天之驕女連體嬰有夠粗糙」，不料得不到其他網友的認同，還慘被砲轟。

▲連體嬰姊妹游泳。（圖
▲連體嬰姊妹游泳。（圖 / 三立提供）
《天之驕女》由林萱瑜、曾智希飾演連體嬰姊妹，在劇中畫面一前一後，拍攝前也培養好默契，上過多次課程，就為了不讓畫面穿幫。有網友看了之後，在網路論壇Dcard上發文表示，「最近熱播的電視劇《天之驕女》中的連體嬰，我個人只覺得很粗糙，連體嬰我只服美國恐怖故事的。只能說台灣的拍戲資金真的太少，又硬要拍，搞的很粗糙難看。反正之後劇情走向一定跟現在完全不一樣」。

▲有網友在Dcard上嫌《天之驕女》連體嬰畫面粗糙。（圖
▲有網友在Dcard上嫌《天之驕女》連體嬰畫面粗糙。（圖 / 翻攝Dcard）
沒想到該網友的發文，沒有得到其他網友的認同，還慘被砲轟，「連體嬰本來每一對連的位子就不一樣 所以哪裡粗糙我是不懂？」、「他們演的時候是真的有用肉胎用在一起 我是覺得已經算蠻用心的了吧」、「台劇願意演連體嬰已經很大突破了啦，不敢看你貼的那種+1，婆婆媽媽應該也不敢看那種」、「你是要看八點檔還是科幻片」。

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天之驕女 粗糙 連體嬰 Dcard 八點檔

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