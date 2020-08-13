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李維維演出憋屈童養媳　邱凱偉竟獸性大發強吻她

記者薛羽彤/綜合報導
calendar_today2020-08-13 09:00:00

▲邱凱偉強吻李維維。（圖 / 三立提供）
▲邱凱偉強吻李維維。（圖 / 三立提供）

《羅雀高飛》邱凱偉、李維維再次合作，飾演有錢人家的大少爺與童養媳，李維維長期在邱凱偉家長大，本以為邱凱偉將是她的依歸，沒想到長輩為了要鞏固家業，決定要讓邱凱偉娶另一位豪門千金政治聯姻，引大少爺的不滿，把怒氣全都發洩在李維維身上，邱凱偉更獸性大發強吻李維維，兩人第一次演出這麼激烈的吻戲，邱凱偉粗魯的對待李維維，逼出李維維委屈的眼淚。

▲李維維演出邱凱偉家的童養媳。（圖
▲李維維（左）演出邱凱偉家的童養媳。（圖 / 三立提供）
邱凱偉表示在劇中其實跟李維維的對手戲情緒很重、態度很差，這次拍攝這麼粗暴吻戲，當下真的很怕會敲到對方的門牙，笑說到時候還要付一筆維修費用。李維維則說當下因為很投入，兩人默契十足，特別感謝邱凱偉真的很粗暴對她，讓她真的感受到委屈、被羞辱，表示這次吻戲真的太猛了。兩人都直呼這次在《羅雀高飛》的第一次吻戲真的是太醜了！

▲邱凱偉、李維維都直呼這次吻戲實在太醜。（圖
▲邱凱偉（右）、李維維都直呼這次吻戲實在太醜。（圖 / 三立提供）
劇中邱凱偉的婚姻是一場長輩之間的利益交換與牽制，詮釋出無法跟喜歡的人在一起的悲哀，邱凱偉慶幸自己的婚姻並沒有遭雙方家長反對，愛妻的他表示，即使父母反對，他也會極力捍衛自己所追求的愛情，畢竟婚姻是自己在過。如果面對婆媳問題，邱凱偉表示自己不會選邊站，但會公平的調解婆媳關係。而李維維的想法較不一樣，她覺得談感情不只是兩個人的事，如果雙方父母有一方不同意，將來會是很大的問題，但如果遇到婆媳問題，檯面上她不會要求老公選邊站，反而會要他站在他媽媽那邊，跟老公的恩怨私下解決。

關鍵字

邱凱偉 童養媳 李維維 獸性大發 強吻

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